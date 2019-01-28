Без Вакарчука. Избирательное шоу продолжается Вчера, 19:58 317 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

В президентскую борьбу включились почти все фавориты - и далеко не все неожиданности

Вакарчук не йде в президенти і в президентській кампанії на одного шоумена буде менше. Тепер основний тон нестандартних виборів буде задавати Зеленський. Але не тільки він. Крайні тенденції політичного сезону показують надмір емоцій, брак мізків та змагання програм.



Цілком логічно, що Вакарчук відмовився йти в президенти. Це не його час, адже прийдеться вирішувати питання війни, бідності, високих тарифів та економічного зростання. Це під силу тому, хто в системі працює роками. Плюс наявність команди теж відіграє важливу роль. Фанати під сценою та команда в політиці – не одне й те ж.

Але це не означає, що Вакарчук не міг би бути президентом. Може, він і має шанси. Проте в країні, де немає війни, а натомість зростає економіка, розвивається демократія та міцніють демократичні інститути. Наразі ж Вакарчук не готовий і він це розуміє. Але може стати на підтримку одного з кандидатів, що стане вирішальним.

Шоу не призводить до розвитку

Є сумнів, що й Зеленський буде готовий до викликів, перед якими стоїть країна. Жартувати на сцені – це одне, їсти піцу з однодумцями та думати про майбутнє країни теж просто, та представляти країну на міжнародному рівні та ще й вести переговори щодо війни – річ непроста і вимагає якісної підготовки.

Та беручи участь в президентських виборах, команда Зе переслідує дві цілі: капіталізує бренд «95 квартал» та готується і цілком реально може увійти в наступний парламент, навіть зі своєю фракцією. У Верховній Раді менше критики та відповідальності, ніж у кріслі президента. Тому участь в президентській кампанії – це приціл на парламент.

Проблема президентської кампанії у тому, що в ній мало змагань мізків та програм, з якими кандидати планують розвивати економіку, захищати кордони, боротись зі злочинністю. Кампанія багата на емоції, епатаж та шоу.

Шоу не призводить до розвитку, це всього лиш задоволення потреби «хліба й видовищ» – натомість в нас обмаль тих, які сприймають і готові йти в політику служити. Це не нове, але добре перевірене старе правило. Про нього писали філософи, мислителі.

Не обійшлось і без створення нової партії. Минулого тижня Роман Безсмертний заснував партію РУХ +380. Він не об’єднався з Гриценком, і саме тепер стало зрозуміло чому.

Чим може здивувати нова партія? Вона не лідерського типу, як каже Безсмертний, але мережевого. Він признається, що йому некомфортно бути вождем, тому що вождь заряджає і перемагає емоціями та прив’язкою до себе, а також замикати довкола себе всі процеси.

Іншими словами, забери Порошенка з БПП чи Тимошенко з БЮТ, партія може посипатись. Альтернативою може бути партія горизонтального масштабу, де кожен член – це ланка формування тіла партії. Тоді буде змагання ідей, якісних та практичних програм розвитку.

В президентську боротьбу вже вступили майже всі фаворити. Залишається лише Петру Порошенку сказати своє слово. Та в кампанію ще не вступили компромати, чорний піар і вони будуть. В останні два тижні перед виборами – саме тоді близько 30% виборців можуть змінити позицію.

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