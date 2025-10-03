Белый дом делает ставку на Украину
США предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России
Такую информацию обнародовало The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Если верить публикации, передача разведданных идет в одном пакете с дальнобойным оружием. Это отличная новость, иллюстрирующая тенденцию: поддержка Украины со стороны США растет.
Стоит напомнить, что заявление спецпредставителя США генерала Кита Келлога об отсутствии ограничений для ударов Украины по российской территории совпало с еще одним важным заявлением: вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в администрации Трампа ведутся обсуждения о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Комментируя эту информацию, Владимир Зеленский сказал, что американский лидер получил запрос «с деталями и с иллюстрациями» относительно всего, что хочет Украина.
А мы хотим не только Томагавки… Недавняя встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского дала толчок для масштабного сотрудничества в оборонной сфере. В частности, речь идет, о Мегасделке (Mega Deal) — поставках американского оружия для Украины на $90 млрд. Кстати, в рамках этого соглашения оружие будет поставлять не только США Украине, но и Украина — США (речь идет об украинских беспилотниках).
Стратегическое внешнеполитическое давление на Россию усиливается
Понимаю, что многие украинцы скептически относятся к американской помощи, поскольку за последний год Дональд Трамп несколько раз менял свою точку зрения. Тем не менее, если говорить о «итоговом векторе» внешнеполитического движения США, то он явно позитивный для нас. Дело даже не в конкретных поставках ракет той или иной дальности, а в самой позиции США. Судьба великих войн XX века решалась при участии США. Основные игроки всегда зависели от позиции Америки и эта тенденция продолжается до сих пор.
Стратегическое внешнеполитическое давление на Россию усиливается. Интересная деталь: если раньше кремлевские клоуны пугали Запад ядерным оружием по любому поводу, то сейчас на заявления администрации США о возможности передачи Украине дальнобойного оружия кремлевские чиновники реагируют осторожно — «фильтруют базар». В частности, «голос Путина», спикер Кремля Дмитрий Песков высказался так: «Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем». Когда гопник переходит на интеллигентную речь, это означает, что он очень боится. А если враг боится — это хороший знак.
Ему действительно есть чего бояться. На территории России нет и не будет безопасных мест. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не смоем следы его присутствия с нашей земли и с наших сапог. Работы впереди — аж за край. Поэтому работаем дальше. Слава Украине!
Текст опубликован с разрешения автора