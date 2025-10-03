Белый дом делает ставку на Украину

Такую информацию обнародовало The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Если верить публикации, передача разведданных идет в одном пакете с дальнобойным оружием. Это отличная новость, иллюстрирующая тенденцию: поддержка Украины со стороны США растет.

Стоит напомнить, что заявление спецпредставителя США генерала Кита Келлога об отсутствии ограничений для ударов Украины по российской территории совпало с еще одним важным заявлением: вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в администрации Трампа ведутся обсуждения о предоставлении Украине ракет Tomahawk. Комментируя эту информацию, Владимир Зеленский сказал, что американский лидер получил запрос «с деталями и с иллюстрациями» относительно всего, что хочет Украина.

А мы хотим не только Томагавки… Недавняя встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского дала толчок для масштабного сотрудничества в оборонной сфере. В частности, речь идет, о Мегасделке (Mega Deal) — поставках американского оружия для Украины на $90 млрд. Кстати, в рамках этого соглашения оружие будет поставлять не только США Украине, но и Украина — США (речь идет об украинских беспилотниках).

Стратегическое внешнеполитическое давление на Россию усиливается

Понимаю, что многие украинцы скептически относятся к американской помощи, поскольку за последний год Дональд Трамп несколько раз менял свою точку зрения. Тем не менее, если говорить о «итоговом векторе» внешнеполитического движения США, то он явно позитивный для нас. Дело даже не в конкретных поставках ракет той или иной дальности, а в самой позиции США. Судьба великих войн XX века решалась при участии США. Основные игроки всегда зависели от позиции Америки и эта тенденция продолжается до сих пор.

Стратегическое внешнеполитическое давление на Россию усиливается. Интересная деталь: если раньше кремлевские клоуны пугали Запад ядерным оружием по любому поводу, то сейчас на заявления администрации США о возможности передачи Украине дальнобойного оружия кремлевские чиновники реагируют осторожно — «фильтруют базар». В частности, «голос Путина», спикер Кремля Дмитрий Песков высказался так: «Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем». Когда гопник переходит на интеллигентную речь, это означает, что он очень боится. А если враг боится — это хороший знак.

Ему действительно есть чего бояться. На территории России нет и не будет безопасных мест. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не смоем следы его присутствия с нашей земли и с наших сапог. Работы впереди — аж за край. Поэтому работаем дальше. Слава Украине!

