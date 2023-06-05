Белгородская проблема России 5 июня, 15:56 NV Премиум

Если мы говорим о том, что там происходит в контексте войны, то это усложняет жизнь россиянам с двух точек зрения

У россиян возникает две проблемы относительно того, что происходит в Белгородской области. Проблема психологического характера, потому что любой обстрел, любые активные действия на их территории вызывают панику у населения, беспокойство у руководства и обеспокоенность у высшего руководства, потому что они должны на это как-то реагировать. Потому что это расшатывает доверие россиян к власти, веру россиян в то, что их армия, Вооруженные силы, силовые структуры способны обеспечить их безопасность.

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А вторая — это чисто военная составляющая. Когда наносят чувствительные удары по границе, то страна должна (есть такой военный термин) прикрывать границу. Она должна перебрасывать туда дополнительные воинские части, ресурсы, резервы, которые теоретически придется или забирать непосредственно из зоны боевых действий, или из тыла, но тогда уж точно их нельзя будет использовать на усиление тех частей и соединений, которые выполняют боевые операции.

Если мы говорим о том, что там происходит в контексте войны, то это усложняет жизнь россиянам с двух точек зрения. Во-первых, с психологической, потому что это еще один аргумент, который расшатывает общество изнутри. А второе — возникает определенная проблема с военной точки зрения.