Я четко видел «мутность» лица по фамилии Арестович еще в 2015 году, когда он начал раскручиваться как «военный эксперт». Потому что помню его с тех времен, когда он сидел на событиях так называемого «Международного евразийского движения» рядом с идеологом рашизма Дугиным (фотки есть!) и заявлял об «оранжевой чуме».

Арестович утверждает, что выполнял задание ГУР. Возможно. Не буду категорически отрицать. Но вся его дальнейшая карьера показала его русофильство и унижение украинства.

Для тех, кто волнуется то ли «за», то ли «против» участия Арестовича в президентских выборах, хочу добавить версию к четкому правовому анализу главы «Опоры» Ольги Айвазовской о невозможности его кандидирования на выборах. Потому что это лицо в течение длительного времени не живет в Украине. Потому что, по закону, надо проживать 10 лет. А его пребывание за рубежом — не на основаниях, определенных законом.

Статья 75 Избирательного кодекса четко определяет, как надо трактовать эти 10 лет. Это: «1) проживание на территории в пределах государственной границы Украины; 2) пребывание на судне, находящемся в плавании под Государственным Флагом Украины; 3) пребывание граждан Украины в установленном законодательством порядке в командировке за пределами Украины в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, международных организациях и их органах; 4) пребывание на полярной станции Украины; 5) пребывание в составе формирования Вооруженных Сил Украины, дислоцированного за пределами Украины».

Этим основаниям Арестович не соответствует, даже «пребыванию на полярной станции». Вроде бы можно успокоиться. Однако, у меня всегда был вопрос — почему его выпустили за границу. Предлагаю объяснение. Сначала ОПУ его раскрутил до советника Офиса Президента, одновременно — спикера Трехсторонней контактной группы и советника по информполитике главы украинской делегации в Минской группе. А потом ужаснулись своей же глупости, потому что поняли, что выпустили зло из бутылки. В конце концов, как надувать рейтинги, штабу Зеленского известно с 2019 года. Поэтому и «подтолкнули» выезд Арестовича за границу. Кстати, может и правильно. Вопрос только к их близорукости: неужели не видели, что раскручивали?