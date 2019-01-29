Аномалия или закономерность Сегодня, 09:07 2226 Цей матеріал також доступний українською

Как всё хорошо и понятно было прошлой осенью. Мир катился к экономическому кризису, но теперь все возьми, да и повернись по-новому

Ну вот, почему всегда так? Только выведешь какую-то жизненную закономерность, чуть приноровишься к ней, заживешь соответственно, а потом, в одночасье, бах, и всё с ног на голову переворачивается. И опять, хочешь – не хочешь, а начинай искать новые пути, преграды преодолевать да решения придумывать. Вот и на финансовых рынках точно так же, и на глобальных, и на украинских.

Как всё хорошо и понятно было прошлой осенью. Мир постепенно катился к экономическому кризису, прогнозы становились мрачнее один другого, а инвесторы, предвкушая скорую катастрофу, распродавали активы и копили деньги, чтобы купить всё обратно, но уже по новой, намного меньшей цене. И вот, казалось бы, когда до победы, то есть «дна», было уже совсем недалеко, когда индексы вошли в пике, не сподобившись даже на традиционное рождественское «ралли», всё возьми, да и повернись по-новому. Рынки начали расти, инвесторы вернули утраченный оптимизм и стали потихоньку покупать, правда, с оглядкой. Ведь без настоящего кризиса и рост не рост, а сплошная аномалия, когда никто толком и не знает, как быть и что делать.

На украинских рынках тоже аномалия. Уж несколько лет аналитики твердят, что гривня сезонна и колеблется в строгом соответствии с временами года. Народ тоже поверил, что для стабильного заработка на финансовых рынках достаточно зиму с летом не перепутать. А в этом году раз, да и перевернись всё вверх тормашками. На Новый год курс ниже, чем на День Независимости. С одной стороны радует, стабильность какая-никакая, а с другой, любое отклонение от привычного порядка вещей это, ведь, всегда тревога и сомнения. А вдруг и дальше так пойдет? Даже сложно представить, какие финансовые «стратегии» накроются.

Ну вот, хотя бы, гривневые ОВГЗ. Номинальная доходность чуть ли не до 20% доходит, налогов никаких, кроме военного сбора. А ровно год назад, покупая за дешевую гривню можно было ещё и на курсе заработать. У некоторых удачливых и хорошо информированных украинских инвесторов до 70% годовых в долларах получалось. Куда там великому Рею Далио?! Заработал в 2018-м свои жалкие 14.6%, а его весь финансовый мир не знает на какой пьедестал поставить. Аномалия!

Но и это ещё не все. Что прекраснее всего в ОВГЗшной стратегии – это её «очищающие» свойства. Достаете из потаенного места грязные дурно пахнущие деньги, покупаете облигации, оказывая тем самым поддержку государству, в его перманентном преддефолтном состоянии, а оно вам совершенно аномально добром на добро отвечает. Мало того, что доходность высокую обеспечивает, так ещё и денежки ваши полностью отмывает да от грязи очищает. И за каких-то три месяца, дождавшись погашения облигаций, из полулегального владельца «черного нала» вы становитесь респектабельным финансовым гуру, демонстрирующим доходность, о которой Уоррен Баффетт может лишь мечтать.

Вот это аномалия! Не аномалия, а аномалище какое-то! Где ещё в мире государство само создает «прачечную», позволяющую не просто отмыть, а ещё и заработать на этом. Более того, активно агитирует пользоваться её услугами.

Кстати, ещё одна аномалия в том, что на ФОПов c их льготным налогообложением все реформаторы праведной слюной брызжут, а когда речь об ОВГЗ заходит, то слюнку, эту самую, молча сглотнув, начинают с энтузиазмом об инвестиционной привлекательности и финансовой стабильности рассказывать.

И только представьте, что, вдруг, вся эта аномальная идиллия закончится. А причины есть. Гривня сейчас сильна, не факт, что к лету, как в прошлые несколько лет, ещё укрепится, учитывая выборы, долги и нестабильный фундамент украинской финансовой системы. Стоит немного качнуться в другой сторону, ну, например, подрастет курс до 29, что не так уж и невероятно, то от ваших доходов ничего и не останется. Хотя, нет, выгода, всё равно, есть. За бесплатно «отмыть» – это ведь тоже результат. А вот, если уж 30 начнем штурмовать, то схема может и накрыться.

Сколько ещё все эти аномалии продлятся? Да, кто его знает… Может, месяцы, а может годы. Хотя, как правило, чем аномальнее ситуация, тем ближе и драматичнее развязка. Вот только для разных инвесторов развязки тоже разные. На западных рынках время лечит. Несмотря на все кризисы и падения, в любом десятилетии, начиная с 1900 года, американский рынок акций давал инвестору возможность заработать. Ну, разве что за исключением периода Великой депрессии. На нашем рынке время убивает – ни один финансовый актив, пригодный для пассивного заработка, за любые десять лет, начиная с провозглашения независимости, не продемонстрировал положительной доходности. И это, к сожалению, не аномалия, а закономерность! Ведь в основе американского рынка – растущая экономика, а у нас схема и латание дыр.

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