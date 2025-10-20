Донбасс как ловушка. Как Украина переворачивает ход войны

На фронтах все вновь стало заметно активнее — как раз в то время, когда ухудшившиеся погодные условия ограничили применение дронов.

К несчастью для россиян, в прошедшем году растущая «стена дронов» стала скрывать превосходство Украины в зоне боевого соприкосновения — в тех случаях, когда дроны не задействованы, а украинские силы не сталкиваются с подавляющим численным перевесом, это превосходство становится очевидным. Это объясняется более высоким уровнем профессионализма украинских военных на данном этапе войны по сравнению с противником.

Тактика инфильтрации, применяемая Москвой, в основном, работает в тех случаях, когда украинские силы вынуждены действовать разрозненно — чтобы не стать легкой мишенью для ударов дронов. Но с ухудшением погоды появляется возможность отвечать на наращивание российских сил в стиле «heavy metall», и это означает, что большая часть летних «успехов» России, скорее всего, обернется ловушками.