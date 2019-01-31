Афганские мучения американцев Сегодня, 19:20 382 Цей матеріал також доступний українською

США не могут рассчитывать на победу в Афганистане, но если уйдут сразу после Сирии, союзники задумаются – не станут ли они следующими?

Спустя 17 с лишним лет пришло время признать две важные истины о войне в Афганистане. Во-первых, военной победы правительства страны и его американских и натовских партнёров не будет. Афганская армия, хотя и стала лучше, чем была, недостаточно хороша и вряд ли когда-нибудь будет способна разгромить Талибан. И дело не только в том, что для победы правительственным войскам не хватает единства – а зачастую и профессионализма – но и в том, что Талибан очень сильно мотивирован и пользуется серьёзной поддержкой внутри страны и в Пакистане, который предоставляет ему критическую поддержку и убежище.

Во-вторых, мирные переговоры вряд ли увенчаются успехом. Все эти годы они периодически проводились, но дипломатия не может сильно отрываться от фактов и тенденций в стране. А они не способствуют урегулированию в рамках переговоров.

Ситуация напоминает медленно ухудшающееся патовое состояние. Правительство контролирует территорию, на которой, согласно оценкам, проживает примерно две трети населения страны. Но Талибан и ещё более радикальные группировки, в том числе связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, контролируют или оспаривают почти половину территории Афганистана и неоднократно демонстрировали свою способность атаковать военные и гражданские цели в любом месте страны, в том числе в её столице Кабуле.

Ситуация напоминает медленно ухудшающееся патовое состояние

Впрочем, в наибольшей степени перспективы дипломатического урегулирования ослабевают из-за того, что Талибан не видит большой необходимости в достижении компромисса. Талибы, видимо, считают лишь вопросом времени, когда США наконец устанут содержать войска в далёкой стране и тратить порядка $45 млрд ежегодно на войну, которую нельзя выиграть.

Вполне возможно, что они правы. Недавнее объявление Белого дома о том, что примерно половина из нынешних 14 тысяч американских солдат вскоре будут выведены из страны, подкрепляет представления Талибана о складывающемся в его пользу будущем. Данное объявление было сделано сразу после решения президента Дональда Трампа вывести все войска США из Сирии, поэтому неудивительно, если Талибан и другие боевики сделали вывод, что вопрос лишь в том, «когда» будут выведены оставшиеся 7000 солдат США (и ещё 8000 солдат НАТО), а не будут ли они выводиться вообще.

Полный вывод войск действительно возможен, учитывая давний скептицизм Трампа по поводу значимости американских усилий в Афганистане. Его разочарование понятно. Более 2000 американских солдат погибли в этой стране, а ещё 20 тысяч были ранены. Война, начавшаяся после терактов 11 сентября, стоила значительно больше $1 трлн. Трудно представить себе, как 14 тысяч (или 7 тысяч) американских солдат смогут выполнить задачу, которую не смогли выполнить более 100 тысяч.

Почему же тогда не вывести сразу все войска? Одна из причин: правительство может рухнуть, а в этом случае Афганистан вновь превратится в место, где террористы тренируют рекрутов и планируют атаки против американских интересов в мире и против самой Америки. Если это произойдёт, Афганистан, конечно, будет мало отличаться от других мест, где спокойно могут действовать террористы.

Другая причина не уходить не связана с ситуацией в стране. Дело в том, что такой уход сразу после Сирии поставит под ещё большее сомнение готовность Америки сохранять лидирующую роль в мире. Это не означает, что США должны оставаться в Афганистане просто потому, что они туда вошли. Но важно восприятие действий Америки, и если она просто уйдёт, тогда многие союзники (и не только в этом регионе, но также в Азии и Европе) задумаются, а не станут ли они следующим американским партнёром, которого США бросят.

Американская политика в Афганистане должна избегать рисков, связанных с быстрым уходом без всяких условий, но при этом минимизировать стоимость пребывания там войск США. Для достижения второй цели придётся уменьшить амбиции. США и их европейские партнёры не могут рассчитывать на победу в войне или на заключение длительного мира, однако они должны иметь возможность поддерживать правительство на плаву и вести борьбу с террористами. Вероятно, для этого придётся оставить в Афганистане несколько тысяч солдат, продолжать предоставлять афганским силам разведданные и оружие, а также заниматься их подготовкой, а в особых ситуациях надо сохранять готовность и возможность для вмешательства – узконаправленного, но прямого.

Будет также полезно, если США переориентируют и активизируют свою дипломатическую работу. Нынешние усилия сосредоточены на посредничестве во внутреннем урегулировании с Талибаном. Более плодотворным подходом может стать приглашение к участию в этом процессе шести стран, которые непосредственно граничат с Афганистаном (включая Китай, Иран и Пакистан), а также других игроков, включая Россию, Индию и ЕС, которые заинтересованы в будущем страны. Никто из них не хочет наблюдать за тем, как Афганистан превращается в убежище для терроризма и производства наркотиков.

Да, это стратегия не для того, чтобы выиграть – скорее для того, чтобы не проиграть. Кому-то она покажется недостаточно амбициозной, но в Афганистане даже кажущиеся умеренными цели обычно становятся весьма вдохновляющими.

Перевод НВ

Новое Bремя обладает эксклюзивным правом на публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена

Copyright: Project Syndicate, 2018.

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