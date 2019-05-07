7 мая: США и Иран готовятся к войне Вчера, 21:25 1653 Цей матеріал також доступний українською

Советник Путина раскрыл "еврейский заговор" на Донбассе, генпрокурора США обвинили в неуважении к Конгрессу, а Эрдоган отменил итоги выборов, которые ему не понравились

1. Одна из главных новостей последних дней - это гибель четырех десятков людей при аварии самолета SSJ-100 в московском аэропорту "Шереметьево". Сегодня стали известны первые данные "черных ящиков": в электросети самолета произошел резкий скачок напряжения, часть систем отказала, пилоты приняли решение садиться в аэропорту вылета. При этом они, вероятно, совершили ряд ошибок, которые и привели к жесткой посадке, пожару и гибели людей. Впрочем, окончательные выводы должны сделать специалисты. Пока же ясно, что на самолетах российского производства лучше вообще не летать. Освободившиеся SSJ надо бы отдать для перелетов российских депутатов, министров, чиновников, высокпоставленных силовиков и их родственников.





2. Самолет SSJ является личным проектом Владимира Путина. Он хотел всем доказать, что при нем Россия способна разработать, изготавливать и продавать пассажирские самолеты. Разумеется, это г...но добровольно никто не брал, поэтому власти приходилось заставлять российские авиакомпании закупать SSJ. После этого инцидента, вероятно, и они откажутся. Еще один проект личный Путина, который больше никому не нужен, - оккупация Донбасса. Но тут у него нашелся упоротый единомышленник - советник Сергей Глазьев. Сегодня он сказал, что Владимир Зеленский и США хотят прогнать жителей Донбасса в РФ, а потом заселить этот регион евреями из Израиля. Это уже какой-то запредельный уровень безумия и злобного антисемитизма, но Владимир Путин в такие басни верит, поэтому и представляет большую угрозу для всего мира.





3. Еще одна страна, в которой очень не любят США и евреев, - это Иран. Местные власти особо это и не скрывают. Из-за этого отношения Ирана и Израиля остаются весьма прохладными. Настолько, что США уже планируют военную операцию против Тегерана, поскольку ожидают, что тот скоро применит силу - либо против самих американцев, либо против их союзников (например, против Саудовской Аравии или все того же Израиля). Если такая война начнется, то мировые цены на нефть тут же взлетят до небес, а вот Израиль, США и Иран наверняка сильно пострадают от действий друг друга. Радоваться такому исходу будет только одна страна - РФ, для которой нет ничего важнее дорогой нефти.





4. Подготовка к войне идет уже полным ходом. США объявили об отправке в Персидский залив ударной группы ВМС во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, а также дополнительных бомбардировщиков. Иран на это ответил картинной насмешкой, назвав передвижения американского флота "психологической войной". Если же начнется реальная война, то на удары американских бомбардировщиков Иран обещает ответить прекрытием Ормузского пролива, а также градом из сотен и тысяч ракет, выпущенных по американским целям на Ближнем Востоке. Кроме того, нельзя исключать массированных нападений на американские военные объекты в Ираке, Сирии и других странах региона. Все-таки американцев там не любят очень многие.





5. Турция все быстрее превращается в нормальную восточную диктатуру и перестает прикидываться страной с западной демократической системой. На днях под давлением власти местный аналог ЦИКа отменил итоги выборов мэра Стамбула. Дело в том, что на недавних выборах крупнеший мегаполис страны впервые за четверть века вышел из-под контроля "Партии справедливости и развития" местного султана Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам он много раз говорил, что Турцию контролирует тот, кто контролирует Стамбул, поэтому готов применить любые меры, лишь бы подтвердить свою власть в этом городе. Именно поэтому Эрдоган и настоял на отмене итогов выборов, надеясь, что на повторных его кандидат все-таки сможет победить. На самом деле, это крайне маловероятно - популярность оппозиции только растет, а ее лидеры объединяются. Поэтому у Эрдогана остается два основных выхода - мухлевать на повторных выборах или признать, что его эпоха заканчивается. Думаю, он выберет первый вариант, что чревато акциями протеста и другими неприятными последствиями. История обещает быть очень интересной. Европейский Союз, кстати, уже потребовал объяснить причины отмены итогов выборов, но внятного ответа не получил. Думаю, что и не получит - в последнее время ЕС в Анкаре воспринимают как врага.





6. Почти одновременно с этим Евросоюз официально выразил свою полную поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещал помогать ему в деолигархизации и борьбе с коррупцией. И то, и другое особенно интересно будет понаблюдать через призму отношений нового главы государства с влиятельными людьми, которые его поддержали, вроде олигарха Игоря Коломойского и главы МВД Арсена Авакова. Думаю, ЕС будет в первую очередь смотреть именно на такие отношения. Кроме того, представитель ЕС пригласил Зеленского первый свой зарубежный визит нанести именно в Брюссель. Я думаю, не самое плохое направление. Хотя я на его месте поехал бы первым делом в Берлин - именно там сейчас решается судьба Европы.





7 . Судьбоносным для континента будет и голосование на выборах в Европарламент в конце текущего мая. По некоторым прогнозам, в ЕП пройдет огромное число депутатов от популистских и антиевропейских партий, которые попытаются развалить ЕС изнутри. В их числе, видимо, окажутся и многие британские депутаты, поскольку до конца мая Великобритания уже точно не покинет ЕС. Для сторонников Брексита проведение выборов в ЕП - само по себе является нарушением всех возможных обещаний правительства, поэтому они, видимо, будут очень активны на этих выборах и попытаются отмстить - как своему правительству, так и Брюсселю.





8. Еще одна очень важная для ЕС история сейчас развивается в Ливии, где за власть борются два правительства. Одно - слабое - признано ООН и всем миром. Другое - сильное - пользуется поддержкой РФ, Египта, ОАЭ и ряда других стран. Сегодня ПВО вторых сбила военный самолет первых, что еще раз показывает, кто там действительно сильный, а кто - не очень. Если подопечные РФ и Египта во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром победят, то Москва может получить возможность регулировать поток африканских беженцев в ЕС. Эта способность в нынешних условиях запросто превратится в орудие запугивания европейцев и оказания на них давления. И сейчас к этому все идет.





9. Целый батальон бывших американских прокуроров (более 400 человек) подписал письмо с критикой Дональда Трампа. Они считают, что президент США избегает судебного преследования только благодаря своему посту, и что любого другого человека уже давно бы надо было отдать под суд за его проделки. По сути, они все объявили, что Америкой управляет человек, которого вполне можно назвать преступником, пытавшимся замести следы своего сомнительного взаимодействия с РФ. Я чувствую, дело идет к тому, что Трампу все-таки придется предстать перед судом - если не во время президентства, то хотя бы сразу после него. Кстати, генерального прокурора США Уильяма Барра, видимо, обвинят в неуважении к Конгрессу за то, что он отказался дать объяснения депутатам как раз по делу Трампа. Барра уличили во лжи депутатам под присягой, что по американским законам является преступлением.





10. Ну и последнее на сегодня: лидеры парламентского большинства в Палате представителей Конгресса сегодня резко осудили решение Трампа досрочно отозвать Мари Йованович из Киева, где она работала послом США в Украине. Это решение названо чисто политическим и бьющим по позициям американской дипломатии. Откровенно говоря, оно и меня очень удивило. В прошлом американцы всегда поддерживали своих дипломатов, вне зависимости от политических воззрений послов и президентов, но Трамп решил изменить этой традиции и уволить Йованович, которая последовательно занимала очень жесткую позицию в отношении РФ. Думаю, в Кремле сегодня пили шампанское за ее досрочный перевод в Вашингтон. Не знаю, кто придет на ее место, но уверен, что этот человек будет намного более благосклонно принят россиянами, чем Йованович. Впрочем, не будем забегать вперед.