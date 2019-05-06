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Иван Яковина

Корреспондент НВ

5G. Захват власти над всем миром

Сегодня, 07:13
1806

На днях стало известно, что США угрожают Великобритании прекращением сотрудничества в области разведки. Почему? 

Один из самых прочных в мире союзов – это альянс США и Великобритании. Эти две страны близки экономически, политически, культурно, исторически, лингвистически и бог знает как еще. Считается, что поссорить их почти невозможно. Однако кое-кому это, похоже, удалось.

На днях стало известно, что США угрожают Великобритании прекращением сотрудничества в области разведки. Это почти невозможная ситуация. Если вы смотрели хоть один фильм с Джеймсом Бондом, то знаете, что сотрудники ЦРУ всегда помогали британскому агенту 007.

Конечно, это лишь кино. Но в жизни сотрудники двух разведок порой связаны еще сильнее. Дело в том, что США и Великобритания вместе с Австралией, Новой Зеландией и Канадой входят в глобальную шпионскую систему "Пять глаз". Внутри этой системы сотрудничество даже более тесное, чем в НАТО.

В общем, переоценить негативный эффект от ссоры между ЦРУ и MI6 переоценить просто невозможно. Это почти как гражданская война между спецслужбами одной и той же страны. Конечно, тут возникают вопросы: "Что вообще происходит? Как так получилось? Из-за чего вообще мог возникнуть этот конфликт?". Ответ просто удивительный. Самые верные союзники поругались из-за самого мощного своего оппонента – Китая.

Тот, кто отстанет, обязательно проиграет в глобальной конкуренции

Я уже как-то рассказывал тут о системе беспроводной передачи данных нового поколения – 5G. Ее внедрение станет настоящим квантовым скачком и фазовым переходом для бизнеса. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что это как перейти от использования лошадей к автомобилям и поездам. Это просто новая эпоха. Тот, кто отстанет, обязательно проиграет в глобальной конкуренции.

Но есть проблема. Весь комплекс оборудования для 5G сейчас делают только китайские компании. При этом китайская компартия делает все возможное, чтобы весь мир как можно скорее перешел на использование этой системы. Очень многие подозревают, что Китай строит глобальную сеть 5G, которую будет сам контролировать.

Во-первых, есть опасение, что Пекин сможет читать и слушать все сообщения и разговоры внутри этой сети. Во-вторых, есть риск, что КНР сможет отключать от нее тех, кто по каким-то причинам не нравится. Целые страны, чьи правительства ведут себя плохо или огромные глобальные компании, если они составляют конкуренцию китайским аналогам.

В общем, есть обоснованное подозрение, что система 5G – это инструмент захвата власти над всем миром. Американцы, которые сейчас опосредованно сами управляют нашей планетой, создав Pax Americana, конечно, выступают против этого. Они уговаривают всех своих союзников не брать китайские компоненты для создания системы 5G.

Раньше Вашингтон грозил проблемами Чехии и Польше, которые соблазнились китайским оборудованием. А сейчас вот очередь дошла до Великобритании. В британской прессе появились утечки, что правительство тайно собирается закупить китайские станции для 5G. И хотя речь идет не о центральных, а о периферийных станциях, американцы пришли в ярость.

По мнению США, британцы готовы продать сотрудничество в рамках "Пяти глаз" за 5G. Австралия, которая у себя уже запретила китайское оборудование, тоже недовольна. Лондон стал почти изгоем в компании своих же бывших колоний.

Я предполагаю, что сейчас они как-то уладят этот вопрос, но фундаментально это проблему не снимет. Американцам и их союзникам надо срочно придумать и создать какую-то толковую и недорогую альтернативу китайскому 5G. Если этого не произойдет, то их ждут два варианта.

Первый – это отставание в экономическом развитии. Они, условно говоря, останутся на своих патриотических "лошадях", хотя весь мир уже будет ездить на китайских "автомобилях". Второй вариант – это переход части союзников на китайскую систему, что спровоцирует развал системы Пяти Глаз и даже, может быть, НАТО. После такого Китай уже точно получит контроль над всеми информационными потоками.

Оба варианта – крайне неприятные и оба угрожают потерей американского лидера в мире. Если правительство США и других стран Запада срочно не займется решением этой проблемы, то очень скоро нам всем придется учить китайский язык.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины:


Теги:   Великобритания США Китай

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