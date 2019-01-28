50% нашей экономики мы дарим миру
Грубые расчеты показали, что половину украинской экономики мы просто дарим миру
Несколько цифр:
- Наша внешняя торговля глубоко «убыточна». Отрицательное сальдо торгового баланса в 2018 составило $8,866 млрд. По сравнению с предыдущим годом оно увеличилось на 66,6%.
То есть мы экспортировали на $8,7 млрд меньше, чем импортировали. Отдаем валюты больше, чем получаем. По сути, дотируем мировую экономику.
- Мы создаем продукт не в Украине. Чиновники радуются, что заробитчане перечислили в 2018 году около $12 млрд. Конечно, это хорошо, ведь надо чем-то спонсировать мировую экономику. Но что происходит. Зарбитчане создают продукт не в Украине, а в других странах и он, конечно стоит в разы больше, чем они зарабатывают. По оценкам UIF, наши заробитчане в других странах создали дополнительный ВВП более чем на $35 млрд. Здесь мы уже в "убытках" на – $23 млрд.
- Мы экспортеры сырья. Более 50% нашего экспорта продукция с низкой добавленной стоимостью. Ежегодный объем экспорта около $50 млрд.
Только агропродукции с низкой добавленной стоимостью мы экспортировали на $19 млрд.
– 39% – продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция .
– 14,6% металлы и изделия из них
– 11,6% машины, оборудование и транспорт
Если предположить, что сырьевой экспорт 50% и из него делается продукция, дающая двукратное увеличение добавленной стоимости, то мы недополучаем еще около $25 млрд.
- Большую часть импорта занимают энергоресурсы, это около $3,5 млрд – газ, $4,5 млрд – нефтепродукты, $0,5 млн – ядерное топливо, уголь, удобрения, изготавливаемые из газа. Всего около $9 млрд в год мы платим за то, что есть под ногами в избытке. Как это называется?
- IT. Здесь тоже мы поставщик сырья. Да, доходы ежегодно растут и оценочно составляют $2 млрд. общее количество специалистов скоро достигнет 200 тыс. человек. Но это снова-таки аутсорсинг, не создание продукта. Продуктовые компании уходят в классические юрисдикции – Калифорнию, Делавэр, Израиль и даже Эстонию. Там и формируется добавленная стоимость, а не в юрисдикции где нет эффективной системы защиты права собственности. Здесь потери тоже исчисляются миллиардами...
- Отток капитала. По итогам года ожидается до $2 млрд инвестиций в Украину.
Отток же капитала только через дивиденды (без учета схем трансферного ценообразования) составил $3,5 млрд
Итого:
- $8,7 млрд мы дотируем мировую экономику (как минимум, нужно это осознать и начать меняться)
- $23 млрд дельту получают другие страны на наших заробитчанах (нужно инвестировать, но боимся)
- $25 млрд дополнительный заработок на сырье, что экспортируем (нужно только инвестировать и уметь продавать)
- $9 млрд импортируем то, что есть у самих (нужно только инвестировать)
- $1,5 млрд чистый отток капитала (деньгам в Украине не комфортно, серьезный повод задуматься и исправить ситуацию)
Итого: минимум $67 млрд (50% ВВП), считай убытков экономики из-за неумелого хозяйствования. Если бы мы эффективно управляли нашей экономикой, реальные доходы населения были бы минимум на 50%-100% выше, но растут они пока только в Польше.
Текст опубликован с разрешения автора
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