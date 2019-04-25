25 апреля: Путин, Ын и Байден Сегодня, 21:55 907

Путин встретил Кима из бронепоезда, Байден пошел в президенты, на Шри-Ланке "воскресли" сто человек

1. Главная новость дня - это, безусловно, арест в Бразилии попугая, состоявшего в банде торговцев наркотиками. По свидетельствам местной прессы, мафиози привили птице склонность к противозаконному поведению. В числе прочего, ее обучили "стоять на шухере": попугай большую часть дня тусил на улице у дома бандитов и глазел по сторонам. При появлении на горизонте людей в форме, он начинал громко кричать "Мама, полиция!", давая преступникам время замести следы своей зловещей антисоциальной деятельности. Впрочем, попугаю и его подельникам это не помогло: в конце концов, их всех арестовали. Интересно, что "расколоть" пернатого гангстера следователям не удалось. Несмотря на многочисленные попытки разговорить его, гордый и высокомерный попугай в застенках не проронил ни слова. В результате его пришлось отдать в зоопарк, где он будет находиться три месяца. После этого его выпустят на волю, так как попугаев в Бразилии хватает и вне зоопарков - просто на улицах. Это, кстати, не первый случай прикладного использования животных бразильским криминальным миром. В 2008 году полиция изъяла у арестованных бандитов двух аллигаторов, которых те кормили участниками соперничающих банд, полицейскими и недисциплинированными должниками.





2. Не менее важная тема - это указ президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. Пока, правда, не очень понятно, кто именно получит право стать россиянином на этих территориях - смогут ли указом воспользоваться все желающие или только боевики и их начальство. Уже, например, известно, что российскую пенсию не жителям ОРДЛО выплачивать никто не собирается, даже если у них будут российские паспорта. Пенсионный фонд РФ заявил, что пенсии "новым россиянам" платить все равно должна будет Украина, так как они живут на территории Украины. Я думаю, надо очень внимательно посмотреть, как именно будет проходить имплементация этого указа, а потом уже делать выводы.





3. Тем временем Германия, Европейский Союз и ряд других государств Запада объявили о том, что путинский указ противоречит духу Минских соглашений и способен подорвать процесс мирного урегулирования на востоке Украины. Путин на это ответил, что страны Европейского Союза - Румыния и Венгрия - сами раздают свои паспорта жителям Западной Украины, поэтому никакой проблемы в его новом указе нет.





4. Сам российский президент находится на Дальнем Востоке, где сегодня состоялась его встреча с Ким Чен Ыном. Старый и молодой лидеры беседовали около трех часов, после чего обменялись подарками - саблями и стаканами. О чем именно они говорили во время переговоров, не сообщается, но и без пресс-релизов могу раскрыть эту тайну: они думали, как будут вместе дружить против Америки. Поскольку ничего дельного противопоставить США они не могут, то речь, думаю, шла об условиях передачи КНДР российских ракетных и ядерных технологий. Москва просто мечтает о том, чтобы у странного Кима появилась возможность ударить атомной ракетой по Вашингтону. Поэтому россияне наверняка ему помогут смастерить такую ракету. Но Путину нужны гарантии, что Ким не сдаст его и его помощь американцам. Вот о том, как это все устроить, они и беседовали. Если сумели договориться, то бронепоезд Кима, над которым все посмеиваются, назад уедет с ракетными двигателями и системами наведения для атомных боеголовок. Я думаю, что договориться получилось, так как Ким и его поезд остались во Владивостоке еще на одни сутки, хотя Путин уже улетел в Китай на какую-то глупую конференцию.





5. Вполне возможно, что с ядерным Кимом и его игрушками разбираться придется уже новому президенту США - в 2020 году там пройдут выборы. Но кампания начинается уже сейчас. Сегодня о своем выдвижении объявил бывший вице-президент Джо Байден - 76-летний демократ, представляющий партийный истеблишмент. По сути дела, он является выразителем тех же подходов, идей и людей, что и Хиллари Клинтон в 2016 году, поэтому шансов на победу у него, видимо, нет. Дональд Трамп уже отреагировал на его выдвижение, поприветствовав "Сонного Джо" в гонке. Действующий президент не скрывает надежды, что в финале ему придется схватиться именно с Байденом, поскольку тот почти обречен на поражение. Кстати, такие клички Трамп раздает вообще всем своим оппонентам. Сенатора от Вермонта Берни Сандерса он называет "чокнутым" за явное сходство с архетипом гениального, но сумасшедшего профессора - как в "Рике и Морти", например.





6. Сегодня пришли довольно странные новости о последствиях серии терактов на Шри-Ланке. Местный министр обороны Хемасири Фернандо подал в отставку со своего поста. Причина в том, что он, вроде бы, знал о готовящихся терактах (ему сообщили об этом США и Индия), но ничего не сделал. Логичная отставка, но она получилась виртуальной - Фернандо останется на своем посту, так как на острове политический кризис и заменить его сейчас нет никакой возможности. Вторая, еще более удивительная новость - уменьшение(!) числа погибших(!!!) в теракте - сразу на сто человек. По данным властей, убитых 253 человека, а не 359, как считалось ранее. Я понимаю, что идет пасхальная неделя, напрямую связанная с воскрешением из мертвых, но все же ланкийская история поражает воображение своими масштабами. Даже главному специалисту в этой области - Иисусу Христу - не удавались подобные трюки. До собственного воскресения он только один раз поднял из мертвых человека. Им, по преданию, был Лазарь из Вифании, который после этого прожил еще 30 лет и умер во второй раз во время командировки на Кипр.





7. Ну и последняя на сегодня новость - очень молдавская. В аэропорту Кишинева приземлился непонятно чей самолет "Боинг 737-800", на борту которого были какие-то странные люди - просто веселая компания, без пассажиров. Никаких документов на пролет через молдавское воздушное пространтство или посадку там у них не было. Они признались, что вылетели из Бухареста "просто покататься" и случайно приземлились в Кишиневе. Не знаю, что им за это будет. Вероятно, ничего: сядут в свой самолет и улетят еще куда-то...