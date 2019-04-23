23 апреля: Зеленский стал для Путина Навальным Вчера, 23:35 2132

Госдума начала угрожать юмористам, Трамп хочет поставить журналистов на колени, а Иран грозит перекрыть нефти путь на мировые рынки

1. Главной мировой новостью последних дней стал жуткая серия терактов на Шри-Ланке, жертвами которой стали 360+ человек. Поскольку десятки пострадавших находятся в критическом состоянии, а местная медицина далека от идеала, список погибших почти наверняка увеличится. Власти островного государства ввели частичное чрезвычайное положение и комендантский час, арестованы уже десятки подозреваемых в организации нападений на христианские церкви и дорогие гостиницы для иностранцев. Но погибших эти меры, к сожалению, не вернут. Теперь всем придется жить с осознанием того, что подобные нападения могут происходить в любой точке мира, где есть сторонники радикального ислама и места скопления туристов из западных стран. Причем от таких терактов не застрахован никто. На Шри-Ланке, например, погибли трое из четырех детей самого богатого человека Дании - миллиардера Андерса Холха Повлсена.





2. Ответственность за взрывы в церквях и гостиницах взяло на себя "Исламское государство". С потерей всей своей территории и даже внешних признаков государства это образование окончательно превратилось в сетевую структуру, у которой нет единого центра и единой командной структуры. Я бы охарактеризовал его нынешнее состояние так: это набор религиозных апокалиптических идей средневекового разлива, поселившийся в головах множества людей по всему миру. Их цель - конец света (в буквальном смысле), их главный метод - тотальный террор, их инструменты - фанатично верующие смертники. Но самое главное (и, наверное, страшное) - это их мотивация. Они совершенно искренее хотят воцарения во вселенной добра и справедливости. Они считают себя лучшими из людей, самыми самоотверженными и честными борцами со скверной, грехом, мерзостью, жадностью и лицемерием. Победить такую идеологию намного сложнее, чем нанести военное поражение банде джигитов на пикапах с пулеметами. Это невероятно тяжелая и тонкая работа на много поколений. Но мировые лидеры, скорее всего, ограничатся полицейскими и военными способами решения этой проблемы.





3. Власти России пытаются полицейскими методами бороться с растущим недовольством беднеющего населения. Сегодня там был вынесен первый приговор по новому закону о запрете проявлений "явного неуважения к власти". 34-летнего жителя Новгородской области приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей (12,5 тысяч гривен) за то, что он написал на своей странице ВКонтакте слова "Путин - сказочный долбо@б". На мой взгляд, в этом заявлении и правда есть неточность: к большому сожалению, Путин совершенно реальный, а вовсе не сказочный. Впрочем, благодаря этому приговору, мы теперь достоверно знаем, что о своем президенте думают жители русского севера. Кстати, благодаря аналогичному делу в Ярославле, весь мир недавно узнал, что у жителей этого города несколько иное мнение о президенте РФ. С их точки зрения, он - пид@р. По крайней мере, именно такое послание неизвестный оставил на стенах местого отделения МВД. Похоже, что благодаря российской судебной системе скоро весь мир узнает много нового об отношении жителей этой страны к своему лидеру.





4. Как следует из этих разбирательств, некогда заоблачная популярность Владимира Путина покатилась вниз. Это сказывается и на его сторонниках, которые массово теряют влияние и власть в регионах. В Алтайском крае прошли местные выборы, на которых местные жители проголосовали за предпринимателя, тракториста и двух безработных, не дав ни малейшего шанса "серьезным" представителям "Единой России". В Тобольске на грядущие довыборы "Единая Россия" решила выпустить шоумена и кавээнщика Алексея Жарновского. Местные начальники не скрывают, что сделали это "с оглядкой на украинскую ситуацию". По-моему, это уже какой-то карго-культ! Впрочем, едва ли ЕР и шоумен поможет - в электоральном смысле эта партия сдохла и даже уже сгнила.





4. Тем временем в Москве юмористов начали понемногу зажимать. Думаю, что это тоже "с оглядкой на украинскую ситуацию". Депутат Государственной Думы Василий Власов потребовал от "Камеди Клаба" и "Нашей Раши" прекратить смеяться над представителями власти: "Это отвратительно. Шутят про депутатов все время: депутаты и депутаты, и во всем они виноваты, и икру они ложкой едят, и лобстеров". Я вот не понимаю, зачем угрожать? И зачем полумеры? Госдума просто должна принять закон о запрете анекдотов, а всех юмористов отправить в республику Коми на лесоповал - лет на 10. И все - никаких проблем!





5. Вообще, ситуация с избранием Владимира Зеленского президентом Украины явно очень нервирует российское руководство, которое не очень даже понимает, как относиться к этому событию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что его начальник не смотрел дебатов между кандидатами в президенты Украины, так как "занимался проблемами Читинской области". Очень достойное занятие. Но тут есть небольшая проблема: в России нет Читинской области. Еще в 2008 году ее упразднили по требованию самого Путина. Теперь там Забайкальский край. В общем, наврал Песков, как обычно. Кстати, я заметил одну забавную деталь: обитатели Кремля во главе с Путиным никак не могут не только поздравить Зеленского, они даже не произносят его фамилию. Насколько я помню, такое иррациональное неприятие у них ранее вызывала только фамилия Навального. Что-то их очень пугает, нервирует в Зеленском, но только я вот пока не пойму, что именно.





6. Тем временем бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту наладить отношения с Россией и снять блокаду Крыма. Я, конечно, не президент, но все же хочу прокомментировать ситуацию: и то и другое сделать нужно, но не прямо сейчас, а только после восстановления полного украинского суверенитета над Крымом и Донбассом, а также выплаты всех необходимых компенсаций. Но до этого надо стоять на своем и не сдавать позиций.





7. Если честно, мне лично история успеха Зеленского больше всего напоминает историю Дональда Трампа, который тоже поднялся к президентскому посту из развлекательного телевидения, не имел никакого политического опыта и выступил против действующей политической элиты. Элита эта объявила Трампу войну, которая продолжается до сих пор. При этом обе стороны порой ведут себя самым лучшим образом. Либералы открыто мечтают о том, чтобы свалить Трампа, любой ценой устроив ему импичмент, а он называет их и свободную прессу - "врагами народа". Сегодня он даже потребовал, чтобы журналисты The New York Times просили у него прощения на коленях - за все нечестные, с его точки зрения, статьи о нем. Я очень надеюсь, что в Украине конфликт между властью и СМИ не будет столь серьезным. Все-таки мы тут не дикари (как некоторые), а цивилизованные люди.





8. В Саудовской Аравии случаются еще более дикие вещи. На днях там казнили сразу 37 человек. Как сообщили местные власти, этим людям отрубили головы "за принятие экстремистских и террористических идеологий и формирование террористических ячеек для подрыва безопасности, а также для распространения хаоса и разжигания межрелигиозной розни". Скорее всего, речь идет об активистах-шиитах, которые давно уже добиваются равных с суннитами прав. Их, однако, считают опасными еретиками и то и дело казнят всякими затейливыми способами. Так, например, 2016 году одного из них, по имени Нимр ан-Нимр, собирались обезглавить, а потом распять. Как именно его казнили, однако, не сообщается.





9. Извечный противник Саудовской Аравии - Иран. (Тоже, кстати, очень высокодуховное государство, но там "неправильных" людей обычно вешают на подъемных кранах). Сегодня местные власти объявили о готовности перекрыть Ормузский пролив, через который на рынки поступает примерно 30 процентов всей мировой нефти, транспортируемой морем. Цена на это сырье немедленно подскочила, что обрадовало целый взвод диктаторов по всему миру. Причина резкиз заявлений Ирана - это намерение США с мая заново ввести жесткие санкции на экспорт иранской нефти. Американцы, конечно, попытаются не допустить блокировки пролива, что запросто может вылиться в вооруженный конфликт, который очень нужен Дональду Трампу и Саудовской Аравии. Так что Персидский залив снова вскоре может оказаться в центе внимания всего мира.





10. Ну и последнее на сегодня. 70 триллионов долларов - во столько всему миру обойдутся последствия таяния вечной мерзлоты в Сибири, в Канаде и на Аляске вследствие глобального изменения климата. Размороженные болота высвободят в атмосферу колоссальное количество углекислого газа и метана, которые немедленно усилят парниковый эффект, что ускорит размораживание и остатков вечной мерзлоты. Одновременно снизится альбедо (способность отражать свет и тепло) нашей планеты, что еще сильнее ускорит процесс потепления. Огромные массы льда растают, уровень моря повысится, океанские течения изменят направление, начнутся дикие засухи, ураганы и наводнения, ну и в целом все будет очень невесело. Ну а самое классное, что остановить все это уже практически невозможно - процесс оттаивания мерзолоты запущен. Так что очень скоро все остальные проблемы, видимо, покажутся нам пустяками и ерундой, с чем я нас всех и поздравляю!