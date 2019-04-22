22 апреля. Между Зеленским и Лениным Сегодня, 20:20 1543 Цей матеріал також доступний українською

Плохо, когда у руководителя государства нет чувства юмора. Совсем беда, когда он лишен чувствительности

22 апреля – день рождения Владимира Ленина. Это между прочим сегодня. А мы и не заметили. Совсем недавно было иначе. В начале 1970-го, к 100-летнему юбилею давно усопшего вождя готовились всей страной. В честь юбиляра чеканились монеты и медали. Передовики производства клялись пред именинным телом вождя досрочно выполнить, а еще чаще перевыполнить, план пятилетки.

Тогда же, в начале марта на стол генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лег конспект праздничного доклада для его обсуждения высших иерархов страны. Посреди четырехдневной дискуссии Борис Пономарев, секретарь ЦК КПСС, вдруг заметил в тексте утверждение, мол, у Ленина было чувство юмора. «Юмор принижает», – сказал, как отрезал Борис Николаевич. В итоге, строчку: «Ленину было присуще чувство юмора» из праздничной речи единодушно снесли.

Брежнев продолжает: «В буржуазных государствах, конечно, есть демократия. Но сейчас парламент потерял свое значение и его функции сходят на нет. А у нас происходит расцвет демократии. Ленин определил расцвет демократии».

Александр Бовин, соавтор того юбилейного доклада в своей книге ХХ век как жизнь вспоминает: «Я так и не понял, эти слова на счет расцвета – искренняя вера, убежденность или привычная, нужная ложь».

«Нужная ложь» – наиболее точное определение содержание режима, который лишил Владимира Ильича чувства юмора, а Леонид Ильич – потерялся в действительности.

Попытка его туда вернуть провалилась спустя две недели после той кремлевской дискуссии, когда утверждался брежневский доклад.

"Ленин умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот"

19 марта 1970 года, академик Андрей Сахаров, физик-кибернетик Валентин Турчин, историк Рой Медведев написали открытое письмо на имя руководителей государства Брежнева, Алексея Косыгина и Николая Подгорного с предложением-просьбой срочно провести демократизацию режима. Еще с Лениным, но уже не по-ленински: разрешить критические материалы в прессе, после чего реагировать на критику, а не на критикующего, амнистировать политзаключенных. Восстановить в правах нации, насильственно переселенные при Сталине. Выдать колхозникам паспорта, и отменить обязательную для всех прописку. Увеличить расходы на науку и образование. Предоставить свободу предпринимательству, хотя бы в рамках Косыгинской реформы 1965 года и т.д. Иначе беда.

Письмо Сахарова и Ко, очень длинное, потому я даю всего пять выдержек из него.

1. Реальные доходы населения в последние годы почти не растут, питание, медицинское и бытовое обслуживание улучшаются очень медленно и территориально неравномерно. Растет число дефицитных товаров.

2. Наши общие расходы на образование всех видов втрое меньше, чем в США, и растут медленнее. Трагически возрастает алкоголизм и начинает заявлять о себе наркомания. Во многих районах страны систематически увеличивается преступность. В ряде мест все заметнее становятся симптомы явлений коррупции.

3. Производительность труда у нас по-прежнему остается во много раз ниже, чем в капиталистических странах, а рост ее резко замедлился.

4. Мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в США, а что касается использования ЭВМ в народном хозяйстве, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже измерить. Мы просто живем в другой эпохе.

5. Проведение демократизации — нелегкий процесс. Его нормальному течению будут угрожать с одной стороны индивидуалистические, антисоциалистические силы, с другой стороны — поклонники «сильной власти», демагоги фашистского образца.

То есть, Сахаров, Турчин и Рой намекают, что сторонники «сильной руки» – это и есть «демагоги фашистского образца». Вот такой подарочек к ленинским именинам. Ленин – демагог и фашист (читай между строк).

Но, несмотря на такой альтернативный взгляд, 21 апреля Леонид Брежнев выступил на совместном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР с докладом: «Дело Ленина живет и побеждает».

22 апреля, в день больших ленинских именин, текст доклада был опубликован на первых полосах всех центральных газет. С того ленинского юбилея большая страна и вступила в Великую эпоху застоя. Даже не так, в эпоху Великого Застоя. Там она и задремала. Думали, что надолго. Оказалось – навсегда.

P.S. Вчера Украина избрала себе на последующие пять лет нового руководителя государства – Владимира Зеленского. У него точно отменное чувство юмора, а не как у его тезки, Владимира Ленина. Но пока Зеленский в значительной степени далек от действительности, как когда-то его земляк – Леонид Брежнев. Чтобы приблизиться к ней времени у Владимира Зеленского меньше чем мало.

То старое письмо Сахарова, Турчина, Медведева о состоянии дел в стране «расцвета ленинской демократии», хоть и относится к периоду давно минувших дней, но своей актуальности оно не потеряло, даже в наши, окаянные дни. Особенно финальная часть письма:

«…победа тенденций жесткого администрирования, «завинчивания гаек», не только не решит никаких проблем, но, напротив, усугубит до крайности эти проблемы, приведет страну к трагическому тупику. Тактика пассивного выжидания приведет в конечном счете к тому же результату. Сейчас у нас еще есть возможность встать на правильный путь и провести необходимые реформы. Через несколько лет, быть может, будет уже поздно».

P.S. За время правления Петра Порошенко, в Украине демонтировали 1320 памятников Ленину. 1320! Этот демонтаж был необходим хотя бы для того, чтобы увидеть масштаб ленинизма головного мозга страны. Петру Алексеевичу уже только за это можно (нужно) поставить памятник, ну или бюстик, прям на любом из постаментов Ильича.

И когда коммунисты Украины и примкнувшие к ним любители «старины» вопиют «не разрушайте нашу историю», я прошу вас, это не наша история. Это история из серии очередной оккупации Украины со стороны беспокойного соседа. Внимательней читайте юбилейный доклад Леонида Ильича Брежнева – «Дело Ленина живет и побеждает. Вот цитата оттуда: «Ленин родился в России, боролся за социалистическую Россию. Но российскую революцию он никогда не представлял себе иначе, как составную часть и фактор революции мировой».

Как в конце 1980-х сыронизировали на одной из игр КВН, и шутка та немедля ушла в народ: «Ленин умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот».

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