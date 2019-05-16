16 мая: Будущее Меркель и Евросоюза Вчера, 21:20 1716 Цей матеріал також доступний українською

1. Начать хочу с истории, которую можно назвать провозвестником новой эры в мировой индустрии развлечений. Почти полмиллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон сериала "Игра Престолов", так как нынешняя его версия является откровенной халтурой и резко выбивается из всего ряда прошлых сезонов. Впервые, пожалуй, зрители (то есть заказчики) столь массово и организованно потребовали у создателя телепродукта переделать работу. И вы знаете, вполне вероятно, что сезон перепишут и переснимут, так как в финансовом смысле это принесет его создателям колоссальные деньги. Я бы на их месте не пренебрег возможностью создать из ничего несколько сот миллионов долларов. А что касается самого сериала, то тут я с подписантами петиции соглашусь - восьмой сезон и правда оказался намного более слабым, чем все предыдущие.





2. Еще одна - не менее серьезная - история о пересмотре ошибок прошлого. Сегодня стали известны результаты опроса, согласно которому более половины жителей ЕС считают, что Европейский Союз прекратит свое существование в ближайшие 20 лет. Тут я тоже соглашусь с большинством. Нынешний ЕС действительно полон врожденных пороков. Либо он станет глубоко интегрированной федерацией под руководством Германии, либо просто развалится. Я, конечно, выступаю за первый вариант.





3. Мою точку зрения по этому вопросу разделяет и главный человек на континенте - канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что только по-настоящему объединенная Европа сможет противостоять все новым вызовам, которые бросают странам ЕС Россия, Китай и США. Меркель правильно понимает: только цельная европейская Континентальная империя под максимально эффективной немецкой администрацией позволит Европе остаться важной и значимой силой в мире в XXI веке. Канцлер также подчеркнула, что "послевоенные аксиомы мирового порядка больше не действуют". Я думаю, так она хотела ответить тем, кто предостерегает мир от нового возвеличивания Германии, напоминая о крайне негативном опыте Третьего Рейха. По-моему, современная Германия - намного более симпатичный глобальный центр силы, чем коммунистический Китай, "скрепная" путинская Россия и даже трамповские США, где постепенно разрушаются институты.





4. Кстати, для Европы сейчас самое время быстро консолидироваться и начать ускоренное развитие. Россия - в глубоком кризисе, проамериканская Великобритания - отвалилась от ЕС, а сами США жестко сцепились с Китаем. Вашингтон ввел жесткие ограничения на импорт продукции китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Китайцы на это немедленно ответили угрозами в адрес американских потребителей. Угрозы эти не пустые - за менеджерами Huawei стоит вся колоссальная мощь возрождающейся Китайской Империи. Пекин так просто не смирится с ударом по компании, которую он считает одним из главных инструментов достижения мирового господства. Торговая, технологическая, разведывательная и коммуникационная война против США будет продолжена с новой силой.





5. Меркель объявила, что после ухода с должности канцлера не будет занимать никаких политических постов - ни в своей стране, ни в ЕС, однако продолжит "быть ответственной" за единство Европы. Надо полагать, что она продолжит работать либо в академической среде, либо станет кем-то вроде оракула, к которому молодые политики будут ходить за мудрым советом - как Винни-Пух и Пятачок к старой Сове.





6. Сейчас же главная задача Меркель - максимально усилить Германию, сделать ее центром консолидации будущей единой Европы. Для этого она, например, тянет в свою страну российский газопровод "Северный Поток-2". Меркель хочет не зависеть от этого топлива ни от РФ, ни от Украины, ни от США. Именно поэтому выступает за сохранение всех трех путей поставки газа в Европу. Сегодня она в очередной раз заявила, что газопровод, которым очень многие недовольны, все равно будет завершен. При этом подчеркнула, что и украинская ГТС обязательно продолжит работать.





7. Тем временем Великобританию, отцепившуюся от европейского поезда, продолжает трясти и колбасить. В политике там царит полный хаос - вменяемого большинства нет не только в парламенте, но и даже в отдельных парламентских партиях. Премьер, лидер Тори Тереза Мэй уже готовится уходить, а на ее место претендуют все новые люди. Сегодня к числу желающих порулить королевством присоединился Борис Джонсон - бывший глава МИДа страны. С моей точки зрения, только этот человек является достаточно наглым, беспардонным, циничным, ярким и умным, чтобы вывести Великобританию из нынешнего ее состояния. Если у него это получится, то он сможет даже помешать Германии взять под контроль Европу (британцы всегда мешали континентальным державам сделать это), поэтому Меркель надо торопиться, пока он не получил власть в Лондоне.





8. Президент США Дональд Трамп сегодня занялся своим любимым делом - поливал помоями оппонентов из Демократической партии. Сегодня под раздачу попал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, объявивший о выдвижении в президенты США. "Он - шут, но если вам нравятся высокие налоги и преступность, он ваш человек. Нью-Йорк ненавидит его", - сказал Трамп. Я не фанат президента США, но де Блазио и правда является ужасным руководителем. Он слишком политкорректный и неэффективный. Поэтому, надеюсь, у него ничего с президентством не получится.





9. Губернатор Алабамы Кэй Айви подписала закон, который фактически запрещает аборты. Собственно, вот это и есть лицо новой трамповской Америки - глухой, дикий, средневековый клерикализм, смешанный с "духовными скрепами". К счастью, в США полно людей, которые будут бороться против таких нездоровых запретов, но у меня плохие предчувствия: религиозное мракобесие и правый радикализм набирают обороты по всему миру. Вероятно, Меркель о чем-то таком и предупреждала, говоря о скорой необходимости противостоять вызовам и со стороны США.





10. Ну и последнее на сегодня. Война в Персидском заливе, похоже, становится все более реальной. Сегодня из Ирака пришло сообщение о том, что посольство США в Багдаде в целом эвакуировано. Большинство американских дипломатов покинули его, там остался работать лишь жизненно необходимый персонал. Судя по всему, американцы готовятся к тому, что это посольство станет целью для ответных ударов после начала военной операции против соседнего с Ираком Ирана. Военные приготовления там становятся все более откровенными, поэтому к осени война, скорее всего, уже начнется. Если, конечно, не случится чего-то экстраординарного.



