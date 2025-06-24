NV узнал, где на традиционных курортах all inclusive более высокие шансы на отпуск без россиян (На фото — местный рынок, Алания) (Фото: Michal Fludra via Reuters)

Топовые игроки туристической отрасли объяснили NV, что почти на 100% отваживает россиян на морском отдыхе и как украинцам подобрать «антироссийские» туры по демократичной цене.

Туроператоры не могут гарантировать украинским клиентам, что на том или ином курорте или в отеле не будет российских туристов — соответствующих ограничений просто не существует. Однако даже в безвизовых для представителей страны-агрессора РФ Египте и Турции есть направления, где вероятность их встретить будет значительно меньше.

Реклама

Об этом говорится в статье NV Пляжи без «руссо туристо».