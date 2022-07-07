Украинцам предложили выбрать через Дію новый символ на щите Родины-матери в Киеве — фото
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович представил несколько примеров (Фото:Kevin BIETRY/flickr.com)
Министерство культуры и информационной политики совместно с Минцифры запустило в приложении Дія опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо советского герба.
Об этом в четверг, 7 июля, рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, представив несколько примеров.
«Добро пожаловать, присоединяйтесь и волеизъявляйтесь. Представленные изображения носят иллюстративный характер и предоставлены группой волонтеров-разработчиков: руководитель группы Тенев Владимир, конструктор-разработчик Гуцуляк Игорь, художник-дизайнер Фиалковская Светлана», — написал он в своем посте в Facebook.
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