Украинцам предложили выбрать через Дію новый символ на щите Родины-матери в Киеве — фото

7 июля, 14:45
Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович представил несколько примеров (Фото:Kevin BIETRY/flickr.com)

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович представил несколько примеров (Фото:Kevin BIETRY/flickr.com)

Министерство культуры и информационной политики совместно с Минцифры запустило в приложении Дія опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо советского герба.

Об этом в четверг, 7 июля, рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, представив несколько примеров.

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«Добро пожаловать, присоединяйтесь и волеизъявляйтесь. Представленные изображения носят иллюстративный характер и предоставлены группой волонтеров-разработчиков: руководитель группы Тенев Владимир, конструктор-разработчик Гуцуляк Игорь, художник-дизайнер Фиалковская Светлана», — написал он в своем посте в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/anton.drobovych/posts/pfbid0FsQctTZGc5hXZiNd2oUmLoY91p5uNP6EQfjFyBNaA4rZsiBjr6A2t9bFiCd5HTZWl
poster
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Теги:   СССР Киев Памятники Родина-мать ДІЯ Война России против Украины

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