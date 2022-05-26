В Киеве горели семь автомобилей, пожар было видно на другом берегу
Пожар в Киеве, 26 мая (Фото:ГСЧС / Facebook)
В Дарницком районе Киева загорелось семь легковых автомобилей на штрафплощадке. Причину возгорания пока не сообщают.
По информации ГСЧС, пожар произошел в 19:35 на улице Канальной, 1.
К месту вызова сразу же были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник на территории штрафной площадки, огнем было охвачено семь автомобилей.
В 20:03 спасатели ликвидировали пожар. Всего работало 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину возгорания.
Очевидцы в Киеве говорят, что дым был виден с правого берега.
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