В Киеве горели семь автомобилей, пожар было видно на другом берегу 26 мая, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Пожар в Киеве, 26 мая (Фото:ГСЧС / Facebook)

В Дарницком районе Киева загорелось семь легковых автомобилей на штрафплощадке. Причину возгорания пока не сообщают.

По информации ГСЧС, пожар произошел в 19:35 на улице Канальной, 1.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, пожар возник на территории штрафной площадки, огнем было охвачено семь автомобилей.

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В 20:03 спасатели ликвидировали пожар. Всего работало 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причину возгорания.

Очевидцы в Киеве говорят, что дым был виден с правого берега.

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