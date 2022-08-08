«Только в болезненном воображении ярых патриотов». Ткаченко рассказал, почему не будут сносить Родину-мать

8 августа, 20:54
Родина-мать (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Родина-мать (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Монумент Родина-мать в Киеве не планируют сносить из-за высокой стоимости демонтажа, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В комментарии Суспільне он подчеркнул, что деньги хотят потратить на восстановление разрушенных памятников.

Кроме того, в планах Минкульта достроить музей Голодомора и создать музей Героев Небесной Сотни.

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«Заниматься сейчас демонтажем Родина-мать — это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов. Мы впервые подошли вплотную к решению этого вопроса, который пытались обсуждать тем или иным способом после 2014 года», — сказал Ткаченко.

7 июля Минкульт вместе с Минцифры запустил в приложении Дія опрос по поводу нового символа на щите Родины-матери в Киеве вместо советского герба.

По итогам двух недель голосования 85% пользователей приложения поддержали замену герба СССР на тризуб. 9% проголосовали за то, чтобы снять герб СССР, 6% - за то, чтобы ничего не менять. В голосовании приняли участие 778 218 человек.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Александр Ткаченко Декоммунизация в Украине Родина-мать

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