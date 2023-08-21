В Киеве задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных — полиция 21 августа, 09:38 Мужчину задержали, когда он закладывал зажигательное устройство в очередной автомобиль военного (Фото:Полиция Киева)

В Киеве полиция задержала 35-летнего мужчину за поджог 12 автомобилей военнослужащих в Деснянском районе. Свои действия он объяснил негативным отношением к защитникам Украины.

Как сообщили в полиции Киева, злоумышленника разоблачили «на горячем», когда он закладывал зажигательное устройство в очередной автомобиль военного.

Поджоги начались в конце 2022 года. По данным правоохранителей, устройства злоумышленник изготавливал сам. Они срабатывали в определенное время.

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Правонарушитель переехал в Киев из другого региона в 2014 году из другого региона. Во время обыска квартиры, которую он арендовал, правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и различные электродетали: провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и тому подобное.



Следователи сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления. Суд его арестовал. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас проверяют, причастен ли он к другим преступлениям, в частности против основ национальной безопасности Украины.