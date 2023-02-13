Киев во вторник будет со светом без отключений, но в «зоне риска» три района — Yasno 13 февраля, 21:05 Киев, 15 января (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В понедельник, 14 февраля, в Киеве не планируется применять плановые отключения света, поскольку Укрэнерго не сформировал лимиты потребления. Но в некоторых районах столицы все же возможны ограничения электроснабжения.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

«Уже несколько дней Укрэнерго не формирует лимиты для регионов. А значит, генерационных ограничений у нас практически нет. Согласно сообщениям Минэнерго и Укрэнерго, в настоящее время в работе все девять энергоблоков атомных электростанций, работают дополнительные блоки на некоторых ТЭС, более активно работают ГЭС. Это все дает возможность производить больше электроэнергии», — рассказал Коваленко.

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Он подчеркнул, что такая ситуация все равно не позволит системе работать бесперебойно, поскольку она еще не полностью восстановлена после российских атак. Поэтому в части Голосеевского, Святошинского и Шевченковского районов Киева есть дефицит пропускной способности сетей.

«Сети НЭК Укрэнерго, поврежденные из-за обстрелов, пока не могут передавать такие объемы электроэнергии, чтобы обеспечить всех киевлян светом. Поэтому здесь могут использоваться локальные отключения по графикам», — уточнил Коваленко.