В Нью-Йорке на аукционе продадут скульптуру в виде унитаза, изготовленную из 18-каратного золота итальянским концептуальным художником Маурицио Каттеланом, сообщает New York Times.

Инсталляцию под названием America, весом 100 килограммов, выставят на обозрение в ванной комнате аукционного дома Sotheby’s перед тем, как 18 ноября ее выставят на продажу. В отличие от первой презентации золотого унитаза в 2016 году, на этот раз посетители не смогут использовать его по прямому назначению.

Реклама

Ожидается, что стартовая цена составит около 10 миллионов долларов, что соответствует стоимости золота, из которого изготовлена скульптура. В Sotheby’s отметили, что «острый комментарий Каттелана относительно столкновения искусства и товарной стоимости особенно актуален в наше время».

В октябре 2024 года аукционный дом Sotheby’s продал другую работу Каттелана — банан, приклеенный к стене скотчем, за 6,2 миллиона долларов.

Инсталляцию America впервые представили в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году, где посетители могли воспользоваться унитазом, и более 100 тысяч человек так и сделали, что музей назвал «беспрецедентной близостью к искусству».

Через три года работу перевезли в Великобританию, в Бленгеймский дворец, бывший дом Уинстона Черчилля. Во время выставки унитаз украли — злоумышленники отсоединили его от канализации.

Впоследствии выяснилось, что это был один из существующих экземпляров, его стоимость оценивали в 6 миллионов долларов. Полиция сообщила, что похитители разбили унитаз и выбросили его, трех британцев осудили за кражу.