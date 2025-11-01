От автора банана на стене. В США на аукционе продадут золотой унитаз, стартовая цена — 10 млн долларов
Золотой унитаз Каттелана выставят на аукцион (Фото: REUTERS/Brendan McDermid)
В Нью-Йорке на аукционе продадут скульптуру в виде унитаза, изготовленную из 18-каратного золота итальянским концептуальным художником Маурицио Каттеланом, сообщает New York Times.
Инсталляцию под названием America, весом 100 килограммов, выставят на обозрение в ванной комнате аукционного дома Sotheby’s перед тем, как 18 ноября ее выставят на продажу. В отличие от первой презентации золотого унитаза в 2016 году, на этот раз посетители не смогут использовать его по прямому назначению.
Ожидается, что стартовая цена составит около 10 миллионов долларов, что соответствует стоимости золота, из которого изготовлена скульптура. В Sotheby’s отметили, что «острый комментарий Каттелана относительно столкновения искусства и товарной стоимости особенно актуален в наше время».
В октябре 2024 года аукционный дом Sotheby’s продал другую работу Каттелана — банан, приклеенный к стене скотчем, за 6,2 миллиона долларов.
Инсталляцию America впервые представили в Музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году, где посетители могли воспользоваться унитазом, и более 100 тысяч человек так и сделали, что музей назвал «беспрецедентной близостью к искусству».
Через три года работу перевезли в Великобританию, в Бленгеймский дворец, бывший дом Уинстона Черчилля. Во время выставки унитаз украли — злоумышленники отсоединили его от канализации.
Впоследствии выяснилось, что это был один из существующих экземпляров, его стоимость оценивали в 6 миллионов долларов. Полиция сообщила, что похитители разбили унитаз и выбросили его, трех британцев осудили за кражу.