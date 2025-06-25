Три самых ожидаемых сериала этого лета

25 июня, 00:21
Постер к сериалу Чужой (Фото: fxnetworks.com)

Антон Фридлянд
Писатель

Впервые ксеноморфы будут портить жизнь людям не где-то на космических станциях или на далеких планетах, а здесь, на Земле

Три самых ожидаемых сериала лета по версии сериального маньяка.

Игра в кальмара (Squid Game), 3-й сезон

Даже если вы не смотрели предыдущие два сезона этого феноменально популярного корейского сериала, то наверняка знакомы с сюжетом. Пытаясь разобраться с огромными долгами, герои отправляются на таинственный остров, где принимают участие в детских играх, чтобы выиграть баснословные деньги или умереть. Я стал фанатом Игры в кальмара с первых же серий, потому что вижу в этой истории не только исследование жадности и азарта, но и критику тоталитаризма, черты которого незаметно приобретает общество потребления. Поэтому очень жду нового сезона, все серии которого выйдут 28 июня.

Декстер: Воскрешение (Dexter: Resurrection), 1-й сезон

Сначала был Декстер — история маньяка-убийцы, который работает криминалистом в полиции Майами и убивает только плохих парней, стала сериальной классикой и длилась 8 сезонов. Затем был анимационный сериал Декстер: Пробы пера (меня не заинтересовало), история Декстера и его сына Декстер: Новая кровь (уже не торт) и история молодого Декстера Декстер: Первородный грех (не тратьте время). И вот наконец Майкл Си Холл возвращается к роли Декстера, чтобы рассказать, что стало с его героем после того, как он (во второй раз) инсценировал свою смерть. Премьера сезона запланирована 12 июля.

Чужой: Земля (Alien: Earth), 1-й сезон

Если слова «В космосе никто не услышит твой крик» отзываются в вашей душе, то наверняка вы смотрели все или почти все фильмы франшизы Чужой. А теперь пришло время сериала из этой же вселенной. И впервые ксеноморфы будут портить жизнь людям не где-то на космических станциях или на далеких планетах, а здесь, на Земле. Как это будет, узнаем уже спустя полтора месяца — 13 августа. А в ожидании премьеры можно исследовать творчество Ганса Руди Гигера — швейцарского художника, ответственного за визуальную эстетику Чужого.

