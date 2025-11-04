Трудности — это дар. И вот почему

4 ноября, 22:03
NV Премиум
Поделиться:
Дариус Фору: «Испытания существуют не для того, чтобы сломить нас, а для того, чтобы сделать сильнее» (Фото: bilanol.i.ua/Depositphotos)

Дариус Фору: «Испытания существуют не для того, чтобы сломить нас, а для того, чтобы сделать сильнее» (Фото: bilanol.i.ua/Depositphotos)

x1
0:00
-
9:26
Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Стать сильнее можно только преодолевая сопротивление

Сегодня утром я перечитывал трактат Сенеки О провидении. Я читал его много раз, но он вновь поразил меня до глубины души.

Каждый раз, когда чувствую себя почивающим на лаврах или начинаю слишком много жаловаться, я возвращаюсь к стоикам. Они напоминают мне о том, о чем я всегда догадывался:

Реклама

Теги:   Саморазвитие Жизненные советы Стоицизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies