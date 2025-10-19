Волнуетесь из-за приближения шестидесятилетия? Есть хорошая новость

19 октября, 09:03
NV Премиум
Поделиться:
Жиль Жиньяк: «У многих сотрудников старшего возраста есть ценные сильные стороны» (Фото: IgorTishenko/Depositphotos)

Жиль Жиньяк: «У многих сотрудников старшего возраста есть ценные сильные стороны» (Фото: IgorTishenko/Depositphotos)

x1
0:00
-
8:19
Жиль Жиньяк
Психолог, доцент Университета Западной Австралии

Научные данные свидетельствуют о том, что многие из нас именно в это время достигают вершины своих способностей

По мере того как молодость уходит все дальше в прошлое, вас может начать охватывать страх старости.

Однако исследование, которое мы с коллегой недавно опубликовали в журнале Intelligence, показывает, что есть и очень веские причины для воодушевления: на самом деле у многих из нас общее психологическое функционирование достигает пика в возрасте между 55 и 60 годами.

Реклама

И это показывает, почему люди этого возраста могут быть в наилучшей форме для решения сложных задач и профессионального лидерства.

Разные виды вершин

Существует множество исследований, показывающих, что люди находятся на пике своей физической формы в возрасте между 25 годами и 30 с небольшим.

Большое количество научных данных также свидетельствует о том,

Теги:   Психология Карьера Возраст

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies