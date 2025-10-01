Крепкие истории. Три новых фильма, которые будут держать вас в напряжении

Поскольку ситуация с сериалами на сегодня довольно печальная, решил переключиться на фильмы. Что касается сериалов, то вторые сезоны Венздей и Поколение V откровенно разочаровали, Черный кролик и Задание не зацепили, а испанский Бункер для богачей качеством сценария и игрой актеров напомнил мексиканскую мыльную оперу 90-х годов. Но, конечно, это мои личные впечатления. Как и впечатления от трех фильмов, которые я пересмотрел в последние недели.

28 лет спустя (2025)

Наверное, вы помните культовый хоррор 2002 года — 28 дней спустя. Это тот, в начале которого герой Киллиана Мерфи, очнувшийся после комы, ходит по пустому Лондону, а потом понимает, что проспал начало зомби-апокалипсиса. Потом было продолжение — 28 недель спустя. А теперь — третья часть, от того же режиссера, что снял первую. Да, это знаменитый Дэни Бойл, которого вы можете помнить по лентам На игле и Миллионер из трущоб.

Дэни Бойл рассказывает о потере веры и о рождении новой надежды

Как понятно из названия третьего фильма, прошло 28 лет с тех пор, когда вирус, превращающий людей в безжалостных каннибалов, вырвался из лаборатории. Неинфицированные люди уже давно приспособились к новой реальности, но и зомби тоже эволюционируют — среди них появились альфа-самцы, на фоне которых все остальные зараженные выглядят детками на прогулке. Киллиана Мерфи в этой истории вы не увидите, но в актерском составе — Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнз. Первый — в образе отца, пытающегося не разочаровать своего сына (да, это довольно сложно в условиях апокалипсиса), а второй играет зловещего врача, главное творение которого — башня из костей. Кстати, именно так будет называться следующий фильм этой вселенной — 28 лет спустя: Храм костей.

Думаю, секрет культового статуса этой франшизы заключается в том, что ее создатель пытался выпрыгнуть за пределы зомби-мира категории В — как в художественном, так и в сюжетном плане. И третья часть — это также не просто история выживания. Дэни Бойл рассказывает о сложных семейных отношениях, о предательстве, о потере веры и о рождении новой надежды. Но все это, конечно, под хруст костей — куда же без этого.

Оружие (2025)

В небольшом американском городке одной ночью происходит нечто очень странное. В одно и то же время 17 детей выбегают из своих домов и исчезают. Все эти дети учились в одном классе. И теперь из этого класса остался только один ученик, а также учительница, которая присматривала за пропавшими детьми. Конечно, родители пропавших детей обвиняют молодую учительницу в том, что произошло. А она, в свою очередь, начинает собственное расследование, чтобы выяснить, куда и почему сбежали ее ученики.

Этот фильм играет на территории сразу нескольких жанров. Это и хоррор, и мистика, и триллер, и детектив, и даже в чем-то социальная драма. В таких обстоятельствах существует большой риск не реализоваться ни в одном из жанров. Но это не тот случай — имеем крепкую детективную историю, которая при этом по-настоящему пугает своей мистической составляющей.

Хотя фильм не может похвастаться ни суперзвездным актерским составом, ни заоблачным бюджетом, критики приняли его на ура. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг Оружия составляет 94%, а на сайте Metacritic — 81 балл из ста.

Оператор (2024)

Хотя премьера этого фильма состоялась в прошлом году, его широкий прокат начался только в 2025-м. Не могу сказать, что это шедевр, который изменит ваши взгляды на жизнь, — просто крепкий, хорошо сделанный триллер на тему промышленного шпионажа. С одной стороны, в этой истории вовлечена фармацевтическая корпорация с безжалостной службой безопасности, а с другой — теневой траблшутер, который помогает своим клиентам получать с компаний деньги за компромат. В роли этого законспирированного специалиста — Риз Ахмед, которого вы могли видеть в фильме Звук металла и сериале Однажды ночью.

Здесь есть все, за что мы любим шпионские триллеры: грязные корпорации, зловещие секреты, конспиративные способы связи, слежка и погони. А еще любовная линия между объектом наблюдения и наблюдателем. И конечно, неожиданные (а для кого-то — ожидаемые) сюжетные повороты.

P. S. Хочу добавить: ситуация с сериалами не такая уж и безнадежная. Недавно началась детективная драма Подноготная с Итаном Хоуком в главной роли. Конечно, по первым двум сериям составить впечатление трудно, но начало довольно многообещающее. Так что буду держать вас в курсе.

