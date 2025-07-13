Хотите преуспеть в любимом деле? 10 уроков, которые я усвоил за 10 лет

Дариус Фору: «Если коротко, то все сводится к смыслу и ценности» (Фото: AllaSerebrina/Depositphotos)

7 июля 2015 года я написал короткий пост о силе слова «нет» и нажал кнопку «Опубликовать».

Я только что уволился с работы в корпорации, у меня не было ничего, кроме ноутбука, и я решил, что размышления вслух в Интернете никак не повредят моей репутации — по причине ее отсутствия.

Десять лет, сотни статей, десять книг и миллионы читателей спустя это единственное решение принесло мне такие дивиденды, которые невозможно рассчитать ни по какой формуле. Благодаря ему я понял, что мастерство зависит не столько от таланта, сколько от того, чем вы решили заниматься систематически.

Десятилетие, посвященное одному делу, впечатало в мою мышечную память определенные истины. Истины, которые актуальны независимо от того, занимаетесь ли вы разработкой приложений, воспитанием детей или пытаетесь вести побочный бизнес после основной работы с 9 до 17.

Ниже перечислены десять уроков, которые по-настоящему помогли мне продвинуться вперед.