Границы дозволенной жестокости. Как развивается эмпатия у детей и взрослых

О постепенном развитии эмпатии, границах дозволенной жестокости и «расчеловечивании». У детей и взрослых. Получилось не сообщение, а целое пособие, но надеюсь, практическое.

У нормотипичного ребенка эмпатия «развивается» вместе с развитием самого ребенка. Мы можем условно выделить этапы:

1. сенсорная — автоматический эмоциональный отклик;

2. эмоциональная — осознание эмоций другого;

3. когнитивная — понимание причин эмоций и прогнозирование состояния других.

До 2 лет эмпатия у ребенка преимущественно «сенсорная», без понимания состояния.

Если рядом другой ребенок заплачет или мама (близкий взрослый) ребенка расстроится, малыш тоже может заплакать. Но еще не потому, что сопереживает, а потому, что «заразился» эмоцией.

Это автоматическая, зеркальная реакция в ответ на эмоцию другого.

Ребенок может укусить, ударить взрослого — и пока не увидит реакцию, не понимает, что сделал больно.

Ребенок может регулировать эмоцию благодаря взрослому, через контакт с ним.

Что нужно для развития:

надежное эмоциональное присутствие родителей;

контакт, взаимодействие со взрослым.

Что мешает в развитии:

хронический стресс или эмоциональное отсутствие родителей.

В 2−3 года появляется понимание «я и другой», и этот другой может чувствовать другое, и этому другому может быть больно .

Ребенок может иметь более осознанное желание помочь, успокоить, дать игрушку, погладить, поддержать.

Но контроль импульсов еще совсем слабый, и ребенок может одновременно ударить, толкнуть или укусить, а потом пожалеть, а потом снова укусить того, кто рядом.

Что нужно:

модели поведения взрослых, которые объясняют эмоции, действия, последствия ( «он/она плачет, потому что больно»);

«он/она плачет, потому что больно»); взрослые проявляют эмпатию, дают ощущение поддержки;

взрослые показывают, как они сами успокаиваются;

ролевые игры.

Что мешает:

эмоциональная нестабильность взрослых;

несогласованность в их реакциях и правилах, отсутствие взаимодействия;

игнорирование и нечувствительность к состоянию и эмоциям ребенка.

В 3−5 лет эмпатия становится более осознанной.

В этом возрасте ребенок может экспериментировать с «живым» («а что будет, если я?»), иногда может навредить насекомым или игрушке — это пугает взрослых, но это в этом возрасте является вариантом нормы.

Смех и злорадство уменьшают чувство бессилия

Импульсы в этом возрасте сильнее осознания. Это закономерно, но требует реакции взрослого: объяснить, остановить, дать другой способ исследовать. Ребенок должен останавливаться, если эти эксперименты причиняют боль растению, насекомому, животному или человеку.

Появляются первые четкие моральные представления: «это хорошо», «это плохо». Формируются представления о справедливости.

Ребенок пока не способен выдержать амбивалентные эмоции, но уже начинает понимать причинно-следственную связь: «Я сделал — другому стало больно». У него возникает чувство вины или радости от помощи. Он понимает, что его действия влияют на состояние другого.

Что нужно:

объяснять свои действия и действия других;

объяснять и называть эмоции, показывать пример их регулирования;

давать возможность наблюдать за другими, объяснять, почему человек может плакать, радоваться или злиться;

играть в ролевые игры;

проявлять эмпатию и комментировать примеры поддержки и эмпатии;

отмечать проявления заботы самого ребенка.

Особенно в этом возрасте важно ставить четкие границы. Ребенок должен видеть, что все действия имеют последствия.

Что мешает:

безразличие к чувствам ребенка, ощутимость эмоциональной поддержки, жестокость.

Именно в этом возрасте ребенок может зафиксировать: «Моя/чужая боль не имеет значения».

В 6−10 лет происходит развитие когнитивной эмпатии.

Ребенок может осознавать и называть свои эмоции, различает эмоции других. Способен искренне попросить прощения.

Уже наработан контроль. Ребенок может самостоятельно остановиться, если понял, что причинил боль или вред. Может предвидеть последствия своих действий.

Появляется осознанная способность к сочувствию, сопереживанию. Понимание, какие слова или действия могут ранить. Чего следует, чего не следует говорить.

Формируется или уже сформирована способность ставить себя на место другого. Даже представлять, как может чувствовать себя кто-то, кто сейчас отсутствует.

Ребенок учится самостоятельно регулировать эмоции. Объяснять свои решения и действия. Брать ответственность.

Осознает, что другие могут иметь другие взгляды и эмоции.

Зарождаются собственные моральные правила — не только такие, которые заведены, и не только потому, что так сказали старшие или авторитетные.

Ребенок может начинать конфронтировать с правилами старших.

Может сказать: «Я так чувствую. Я так решил».

Что нужно:

примеры эмпатии, внимательность к чувствам ребенка;

объяснение эмоций и ситуаций;

пример регулирования эмоций;

чтение и обсуждение историй, книг, мультфильмов;

ролевые игры;

начало обсуждения этических дилемм.

Что мешает:

недостаточное социальное взаимодействие;

опыт игнорирования, одиночества, отчужденности, насилия — эмпатия приглушается ( как механизм выживания). Выживание в любом возрасте важнее сопереживания.

11−16 лет: способность анализировать мотивы, потребности и эмоции других. Осознание, что эмоции могут быть сложными, многослойными.

Возможность выдержать амбивалентные эмоции.

Более глубокое понимание собственных мотивов, эмоций, способность к альтруизму.

Умение осознанно выбирать, как реагировать на состояние другого.

Способность к рефлексии.

Возможность ответить себе: «Что я могу сделать, чтобы помочь?» или «Почему я не хочу помочь?».

Формируется собственная система моральных ценностей и убеждений, которая может отличаться от родительской.

Появление критического отношения к социальным нормам и правилам.

Но гормональные изменения влияют на восприятие эмоций, своих и чужих.

Подросток может отказываться от «эмпатийного взаимодействия», думая, что будет выглядеть слабаком, или рассуждать, что это доказывает его взрослость или независимость.

Проявления эмпатии могут зависеть от норм группы.

Подростки могут экспериментировать с различными социальными ролями — иногда это приводит к дистанцированию от эмоций других.

Доступ к соцсетям, ленте новостей — постоянный поток информации и изображений чужой боли может привести к эмпатическому дистрессу и выгоранию.

Что нужно:

возможность безопасно обсуждать собственные страхи, сомнения и конфликты;

волонтерство, совместные проекты;

побуждение к рефлексиям, написанию эссе, обсуждению этических вопросов, дискуссии;

уважение и пример эмпатии.

Что мешает:

отсутствие доверия и надежных взрослых рядом, одиночество;

отсутствие или невозможность социального взаимодействия;

буллинг, давление;

травматический опыт;

отсутствие примеров заботы.

Откуда же берется равнодушие или злорадство?

Мы видели, что в норме в детстве эмпатия постепенно растет. Мы наблюдаем недостаток эмпатии:

— Если ребенок не получает примеров заботы или сам постоянно испытывает боль. Чтобы выжить, психика отключает чувствительность к чужой боли.

— Если в семье был опыт насилия.

— Если был опыт ненаказанной агрессии: когда жестокость приносила вознаграждение или власть.

— Когда включается защитный механизм: «Я не чувствую чужой боли, потому что тогда начинаю снова чувствовать свою».

— Когда человек жил в опыте «культуры силы», например, в концепции «выживает сильнейший», должен работать «естественный отбор», «зачем нам слабаки».

— Когда, заставляя другого страдать, человек чувствует власть там, где раньше был бессилен.

— У людей с определенными чертами (например, психопатическими) другой биологический механизм — могут активироваться зоны удовольствия, если другой страдает, и это дает ощущение контроля или преимущества.

Естественные реакции во время войны

1. Действительно, мы можем переживать состояние эмпатийного дистресса — это эмоциональная перегрузка, которая возникает, когда человек очень долго и интенсивно переживает боль или страдания других и уже не обладает достаточными ресурсами, чтобы с ней справиться. Он может отстраняться, избегать ситуаций и контакта с тем, что вызывает сильные эмоции, или обесценивать эмоции и переживания других.

2. Эмпатия полностью не исчезает, она может быть направлена исключительно на «своих». В состоянии угрозы психика работает по принципу «свои–чужие». Это эволюционный механизм выживания: чтобы сохранить ресурсы, человек может сочувствовать только близким, не врагам.

3. Злорадство в отношении к врагу не говорит о том, что мы потеряли возможность эмпатировать. Смех и злорадство уменьшают ощущение бессилия, это форма психологической разрядки, хоть минимальная компенсация за причиненные страдания.

4. Если человек вообще потерял способность сочувствовать даже своим, тогда можно предлагать гипотезу о притуплении эмпатии.

Если злорадство направлено только на врага, который продолжает творить зло и это зло пока не компенсировано, не наказано — это нормальная реакция психики.

Эмпатия начинается с того, что кто-то может выдержать наши эмоции. Иногда — назвать их для нас. Иногда — побыть молча рядом. Иногда — предложить помощь. Но в любом случае принять нас без осуждения. Нам нужны «свои».

