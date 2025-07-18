Важно только одно. Как вести себя со злыми людьми

18 июля
Дариус Фору: «В мире много злых людей» (Фото: NewAfrica/Depositphotos)

Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Нам каждый день приходится иметь дело с докучливыми или невежливыми людьми — вот как поступаю в этих случаях я

На днях один человек высмеял меня в Твиттере, потому что нашел в моей книге опечатку.

Он всерьез разозлился. «Какого черта, приятель?» — написал он. А затем пустился в рассуждения о том, что мне стоило бы читать собственные книги, и что я плохой писатель.

Я посоветовал ему заняться собственными делами и почаще выходить из дома, вместо того, чтобы сидеть в своей спальне и изливать ненависть на людей в Интернете.

Как по мне, это приблизительно то же самое, что иметь дело с невежливым или агрессивным человеком на работе или в повседневной жизни. В мире очень много злых людей. Поскольку друзья и читатели часто спрашивают меня о том, как я веду себя с ними, позвольте мне рассказать об этом здесь.

Прежде всего, хочу поделиться с вами цитатой Марка Аврелия:

