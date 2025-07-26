Перестаньте обманывать себя. Что вам действительно поможет достичь успеха

Вы можете делать то, что повысит ваши шансы на счастливую случайность

Все хотят найти короткий путь. Секретный прием. Дофаминовый всплеск, который волшебным образом превратит их в высокоэффективных, целеустремленных людей с шестизначным доходом или в кого-то еще. Но на самом деле все происходит иначе. Вы выигрываете не потому, что чувствуете себя готовыми, а потому, что проявляете себя в момент, когда все складывается хуже некуда.

Реклама

Так что перестаньте обманывать самих себя оправданиями.

У вас всегда есть свобода выбора. Но вам в любом случае придется иметь дело с последствиями этого выбора.

Научитесь хорошо справляться со скучными делами

Вы не контролируете свои желания, но от вас зависит, подчинитесь ли вы им.

Чем старше я становлюсь, тем отчетливее осознаю, что успех в большинстве случаев достигается не с помощью какого-то одного трюка или никому не известного секрета. К успеху приводит постоянное выполнение скучных, обыденных дел, о которых знают все, но для которых им не хватает сосредоточенности или дисциплины. Научитесь хорошо справляться со скучными делами.

Импульс нарастает быстрее, чем мотивация. Дилетанты готовятся — профессионалы начинают.

Удача не просто приходит, ее создают. Вы можете делать то, что повысит ваши шансы на счастливую случайность. Вас делает удачливыми знакомство с большим количеством людей, приобретение новых навыков, готовность терпеть неудачи и более частое предложение своей помощи другим людям.

Будьте благодарны за те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, потому что в них скрыты возможности для развития и обретения смысла.

Перевод NV

Публикуется с разрешения автора. Больше текстов Марка Мэнсона читайте на markmanson.net

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV