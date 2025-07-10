Еще раз об идентичности, которую так много обсуждают

Идентичность как термин гуманитарного знания нам подарила психология, я бы даже сказала психодинамический подход, поэтому у психологов чуть больше прав оперировать этим термином, который впоследствии стал популярным в других научных областях как красивая метафора.

Можно начинать, конечно, с Эрика Эриксона, но я бы все же начинала с Фрейда. И хотя Зигмунд Фрейд не оперировал понятием идентичность, он описал ее природу и ее происхождение, что важно для этого опыта. Затем был Эриксон, который дал идентичности социальный контекст, но я бы обратилась к работам Лапланша, Лакана/Кляйн и Биона, а затем к работам Стюарта Холла, Джудит Батлер и других, потому что они развивали подход Фрейда и он интересен тем, чем потом обернулись исследования идентичности, которая как нарративная структура в конце концов стала объектом конструирования.

Поиски идентичности — это обретение травматического опыта

Фрейд в работах По ту сторону принципа удовольствия и Анализ фобии пятилетнего мальчика говорит об идентичности как структурированной травмой. Именно травмы формируют важные элементы субъективного опыта и часто остаются бессознательными: «То, что в детстве является опытом (и нередко — травматическим), остается в психике как структура, вокруг которой впоследствии организуется личность».

Идентичность, Я, формируется как постоянный способ осмыслить травму. То, что становится осмысленным, возвращает тождественность и определенным образом высвобождает субъекта.

Поэтому поиски идентичности — это обретение травматического опыта, осознание которого определенным образом освобождает субъекта от навязчивого повторения травмы и симптома как компромиссного образования (симптом как компромиссное образование — это способ психики снизить напряженность, не решая проблему).

Теперь перейдем к социальным рефлексиям в отношении идентичности.

Важными для нас являются два тезиса:

1. Идентичность является текстом, историей, которую субъект или группа рассказывает о себе. Она динамична, зависит от культуры и идеологии, оперирует понятиями памяти и истории.

2. Одновременно идентичность является процессом — нет постоянной идентичности, нет идентичностей, которые мы выделяем, потому что это лишь метафоры, которыми мы оперируем. Есть то, кем мы себя считаем в определенный момент, то, кем нас считают другие, и поле напряжения между этими состояниями.

Постоянно лишь одно — идентичность вращается вокруг своих бессознательных аспектов, которые сформированы неосознанным травматическим опытом.

В разных дискурсах идентичностей субъект может формулировать

— или симптом, как бегство от осознания травматических аспектов структуры идентичности;

— или нахождение и возможность вербализовать травматический опыт.

Стандартный процесс конструирования идентичности, которым почему-то часто занимаются Институты национальной памяти (превращаясь в этом в институты национального воображения) — это конструирование симптомов.

Это дорогой процесс, потому что симптом должен со временем радикализироваться и компенсировать растущее давление и напряжение. Поэтому лучший способ его создавать — кого-то ненавидеть или кем-то слепо гордиться: «деды воевали», «казаки-характерники» и другие прекрасные истории.

Обретение травмы дает возможность пережить тождественность идентичности и смотреть на мир немного свободнее, понимать, где добро, а где зло, сопротивляться, чеканить устойчивость и опыт — «со мной так нельзя», а еще развивать эмпатию, очень полезное в нынешние времена достояние.

Обретение и есть возвращение памяти, кстати. Мы ее возвращаем, когда не занимаемся конструированием собственной уникальности, продуцируя нарциссические защиты. С Голодомором получилось, с Расстрелянным возрождением тоже получилось, и это нас продвинуло гораздо дальше, чем сладкая уверенность в нашей офигенной уникальности. А сладкая уверенность в собственной уникальности и праве переформатировать мир вокруг ради обслуживания симптома в будущем с большой вероятностью рождает орбанов и качиньских.

