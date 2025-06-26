Правило № 1. Как не впадать в отчаяние и добиваться своих целей

26 июня, 09:33
NV Премиум
Поделиться:
Дариус Фору: «Обычно у нас есть всего несколько секунд на то, чтобы решить: пожалеть себя или вспомнить Правило № 1» (Фото: gzorgz/Depositphotos)

Дариус Фору: «Обычно у нас есть всего несколько секунд на то, чтобы решить: пожалеть себя или вспомнить Правило № 1» (Фото: gzorgz/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:38
Дариус Фору
Публицист, писатель, предприниматель

Это главное правило стоиков может пригодится каждому из нас

Энхиридион Эпиктета, один из классических стоических текстов, начинается с такой фундаментальной идеи: «Одни вещи нам подвластны, другие — нет. В нашей власти замысел, выбор, желание, отвращение — словом, все, что является нашим собственным действием; неподвластны нам наше тело, имущество, репутация, должность — словом, все, что нашим собственным действием не является. При этом вещи, подвластные нам, по своей природе свободны, необременительны и не ведают препятствий, тогда как вещи, неподвластные нам, — слабые, рабские, натыкаются на преграды и нам не принадлежат».

Реклама

Ключ к счастью и умиротворению прост. Что бы ни происходило в вашей жизни. И это не преувеличение. Что бы ни происходило, всегда помните,

Теги:   Жизненные советы Успех Философия Стоицизм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies