Правило № 1. Как не впадать в отчаяние и добиваться своих целей

Дариус Фору: «Обычно у нас есть всего несколько секунд на то, чтобы решить: пожалеть себя или вспомнить Правило № 1» (Фото: gzorgz/Depositphotos)

Энхиридион Эпиктета, один из классических стоических текстов, начинается с такой фундаментальной идеи: «Одни вещи нам подвластны, другие — нет. В нашей власти замысел, выбор, желание, отвращение — словом, все, что является нашим собственным действием; неподвластны нам наше тело, имущество, репутация, должность — словом, все, что нашим собственным действием не является. При этом вещи, подвластные нам, по своей природе свободны, необременительны и не ведают препятствий, тогда как вещи, неподвластные нам, — слабые, рабские, натыкаются на преграды и нам не принадлежат».

Ключ к счастью и умиротворению прост. Что бы ни происходило в вашей жизни. И это не преувеличение. Что бы ни происходило, всегда помните,