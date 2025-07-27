Крайне важный вопрос. Делает ли ChatGPT нас глупее?

Аарон Френч: «Важно не то, использует ли человек генеративный ИИ, а то, как он это делает» (Фото: naretsaiipan@gmail.com/Depositphotos)

В далеком 2008 году журнал The Atlantic спровоцировал бурную дискуссию своей провокационной статьей, вынесенной на обложку: «Делает ли Google нас глупее?»

В этом материале объемом 4000 слов, позже расширенном до книги, его автор Николас Карр предположил, что ответ — да. Он аргументировал это тем, что технологии, подобные поисковым системам, ухудшают способность американцев глубоко мыслить и хранить знания в памяти.

Опасения Карра были основаны на том, что людям больше не нужно запоминать или изучать факты, которые теперь можно мгновенно найти в Интернете. Но хотя в этом может быть доля правды, поисковые системы все-таки требуют от пользователей критического мышления для интерпретации и контекстуализации результатов.

Сегодня происходит еще более глубокий технологический сдвиг.