Сложная история. Что стоит знать о саморазвитии

Развиваться — это не просто становиться лучше. Расти — значит отпускать себя прежнего. Это непривычно. Это больно. Иногда это выглядит как слабость или провал. Но за всеми сильными личностями стоят сложные непубличные истории крахов, после которых они заново собирали себя. Борьба — это не враг. Это и есть процесс.

Для того, чтобы изменить и улучшить свою жизнь, нужно уничтожить часть себя и заменить ее новой, лучшей частью. Поэтому процесс роста по определению болезненный.

Любое развитие сопряжено с жертвами

Невозможно нарастить мышцы без боли. Невозможно обрести мудрость без неудач. Невозможно развить уверенность в себе, не выглядя глупо и не оказываясь в неловком положение. Любое развитие неизбежно сопряжено с жертвами.

Каждая история успеха — это тайная история боли. Но суть не в том, как было больно, а в том, к чему эта боль привела.

Лучшие моменты вашей жизни не кажутся лучшими тогда, когда они происходят.

Люди восхищаются силой, но объединяет их опыт преодоления трудностей.

Доверяйте людям. Большинство из них хорошие, и хотя иногда они все равно будут причинять вам боль, альтернатива — не доверять никому — значительно хуже.

