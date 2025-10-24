Интересные и искренние. Пять книг, которые произвели на меня впечатление
Одна из них вернула меня к чтению во время полномасштабной войны
1. Гемінґвей нічого не знає, Артур Дронь
Книга, которая возвращает человека в реальность о войне на войне. Артур Дронь — военный, талантливый рассказчик, с очень честными нарративами, рефлексирующий, тонкий и смелый. Читатель чувствует себя так, будто ему доверились. Это откровенный разговор о том, какой Бог есть на войне, какие люди, какие травмы и что с этим всем можно делать, а чего как ни хотел — не сделаешь.