Интересные и искренние. Пять книг, которые произвели на меня впечатление

24 октября, 21:13
Лариса Денисенко: «Читатель книги Артура Дроня чувствует себя так, будто ему доверились» (Фото: instagram.com/stary_lev)

Лариса Денисенко
Писательница

Одна из них вернула меня к чтению во время полномасштабной войны

1. Гемінґвей нічого не знає, Артур Дронь

Книга, которая возвращает человека в реальность о войне на войне. Артур Дронь — военный, талантливый рассказчик, с очень честными нарративами, рефлексирующий, тонкий и смелый. Читатель чувствует себя так, будто ему доверились. Это откровенный разговор о том, какой Бог есть на войне, какие люди, какие травмы и что с этим всем можно делать, а чего как ни хотел — не сделаешь.

