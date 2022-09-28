Наконец-то. В Украине появится сеть скоростных зарядных станций для электромобилей 28 сентября, 15:57 В Украине уже ездит около 100 тысяч электромобилей и «гибридов» (Фото:macor/Depositphotos)

27 сентября Кабмин одобрил создание сети скоростных автомобильных электрозарядных станций компанией Энергоатом.

Планируется создать 120 зарядных станций для электромобилей: 40 большой мощности (от 160 кВт) и 80 средней мощности (от 60 кВт). Они будут расположены в областных центрах и на основных автомагистралях Украины.

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На создание сети предлагается выделить два года.

«Энергоатом обладает значительными резервными мощностями для безопасного производства дешевой и чистой электроэнергии. Из-за военной агрессии России и спровоцированного ею кризиса на рынке горючего наблюдается стремительный рост спроса на электромобили. В Украине на сегодняшний день вместе с «гибридами» количество электрифицированных авто составляет более 100 тысяч.

Создание национальной инфраструктуры зарядных станций станет толчком не только к распространению частного электротранспорта, но и развитию новых сервисов с использованием электромобилей, например, в сфере доставки и логистики. В то же время, развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры — это уменьшение зависимости Украины от ископаемого топлива, снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, улучшение общей экологической ситуации", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По данным Международного энергетического агентства, продажа электромобилей в 2021 году достигла 6,6 миллиона. «До 2030 года каждый второй автомобиль, проданный в Соединенных Штатах, Европейском Союзе и Китае, может быть электрическим», — заявляет глава МЭА Фатих Бироль.