Как работать с иностранными медиа, политиками, аналитическими центрами и общественностью — разговор с Анной Гопко, соучредительницей Международного центра украинской победы и народной депутаткой Верховной Рады Украины 8-го созыва.Смотреть
Какие перспективы вступления Украины в ЕС и что для этого нужно делать — разговор с Марией Мезенцевой, народной депутаткой Украины и руководительницей постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.Смотреть
Какие гарантии безопасности нужны для Украины и как убеждать мир не идти на уступки агрессору — разговор с Марией Ионовой, народной депутаткой Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.Смотреть
Как провести жизнь на войне с 18 лет, спасать жизни и заниматься политической деятельностью — разговор с Яной Зинкевич, народной депутаткой Украины и медиком-добровольцем.Смотреть
Как быть народными депутатами в одной семье, но в разных политических партиях — о личном опыте с Аленой Шкрум, народной депутаткой Украины.Смотреть
Как организовать помощь внутренним переселенцам и что может сделать каждый — разговор с Оксаной Юринец, соучредительницей Первого женского ветеранского пространства «ReHub» и народной депутаткой Верховной Рады Украины 8-го созыва.Смотреть
Как бороться за вооружение для Украины и какие трансформации нужно сделать в государстве — разговор с Юлией Марушевской, общественной активисткой и бывшей главой Одесской таможни.Смотреть
Почему важна Стамбульская конвенция, о сексуальных преступлениях в отношении женщин и инициативах Первой леди — разговор с Мариной Бардиной, народной депутаткой Украины и лидеркой ЗеЖінки.Смотреть
Тренеркой Международного республиканского института, депутаткой Волынского областного совета