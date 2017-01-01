Украинский фронт сегодня держат наши мужественные защитники. И защитницы. Защитницы, борющиеся в добровольческих батальонах, городах под угрозой оккупации, в стенах парламента, на международной арене. Женщины, которые до начала войны были только политикинями, а теперь стали воинами.



Именно о них мы хотим поговорить в спецпроекте ПоліTALKиня & війна. О том, как политикини адаптировались к военным реалиям. О вызовах, которые они преодолевают. И главное — о том, как ведут Украину к победе.



Беседы ПоліTALKиня & війна проводит Международный республиканский институт в Украине и Украинская женская демократическая сеть при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).