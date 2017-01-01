Украинский фронт сегодня держат наши мужественные защитники. И защитницы. Защитницы, борющиеся в добровольческих батальонах, городах под угрозой оккупации, в стенах парламента, на международной арене. Женщины, которые до начала войны были только политикинями, а теперь стали воинами.

Именно о них мы хотим поговорить в спецпроекте ПоліTALKиня & війна. О том, как политикини адаптировались к военным реалиям. О вызовах, которые они преодолевают. И главное — о том, как ведут Украину к победе.

Беседы ПоліTALKиня & війна проводит Международный республиканский институт в Украине и Украинская женская демократическая сеть при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Анна Гопко

Как Украине построить коалицию, чтобы победить в войне?

Как работать с иностранными медиа, политиками, аналитическими центрами и общественностью — разговор с Анной Гопко, соучредительницей Международного центра украинской победы и народной депутаткой Верховной Рады Украины 8-го созыва.

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Мария Мезенцева

Как привести Украину в ЕС в условиях войны?

Какие перспективы вступления Украины в ЕС и что для этого нужно делать — разговор с Марией Мезенцевой, народной депутаткой Украины и руководительницей постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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Мария Ионова

Как держать международный фронт?

Какие гарантии безопасности нужны для Украины и как убеждать мир не идти на уступки агрессору — разговор с Марией Ионовой, народной депутаткой Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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Яна Зинкевич

Как быть политикиней и добровольцем в армии?

Как провести жизнь на войне с 18 лет, спасать жизни и заниматься политической деятельностью — разговор с Яной Зинкевич, народной депутаткой Украины и медиком-добровольцем.

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Алена Шкрум

Как держать единый политический фронт во время войны?

Как быть народными депутатами в одной семье, но в разных политических партиях — о личном опыте с Аленой Шкрум, народной депутаткой Украины.

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Оксана Юринец

Как помогать пострадавшим в войне?

Как организовать помощь внутренним переселенцам и что может сделать каждый — разговор с Оксаной Юринец, соучредительницей Первого женского ветеранского пространства «ReHub» и народной депутаткой Верховной Рады Украины 8-го созыва.

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Юлия Марушевская

Как вооружить Украину для победы?

Как бороться за вооружение для Украины и какие трансформации нужно сделать в государстве — разговор с Юлией Марушевской, общественной активисткой и бывшей главой Одесской таможни.

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Марина Бардина

Как защищать права женщин во время войны?

Почему важна Стамбульская конвенция, о сексуальных преступлениях в отношении женщин и инициативах Первой леди — разговор с Мариной Бардиной, народной депутаткой Украины и лидеркой ЗеЖінки.

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Юлия Вусенко

Разговоры с Юлией Вусенко

Тренеркой Международного республиканского института, депутаткой Волынского областного совета

Международный республиканский институт — это неприбыльная и непартийная организация, работающая над утверждением свободы и демократии по всему миру. МРИ осуществляет свою деятельность в более чем 100 странах мира. В Украине МРИ работает с 1994 года для развития местного самоуправления, повышения профессионализма и ответственности политиков, привлечения граждан к управлению государством, усиления политического лидерства среди женщин и молодежи.

Украинская женская демократическая сеть  является частью  глобальной инициативы Международного республиканского института — Женской демократической сети. В Украине сеть работает с 2017 года и объединяет более 500 женщин-лидерок, депутаток и должностных лиц органов местного самоуправления со всех уголков Украины с представительницами органов государственной  власти для продвижения общих интересов и равных прав и возможностей женщин и мужчин.
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