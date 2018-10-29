Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти, Індонезія. Повітряне судно пропало з радарів через 13 хвилин після зльоту і впало в море. Екіпаж незадовго до катастрофи відправив запит на повернення.

На борту перебували 189 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі троє дітей, 20 чиновників індонезійського міністерства фінансів, два пілоти і п'ять бортпровідників.

Літаки Boeing 737 серії MAX здійснюють комерційні польоти з 2017 року. Першу партію Boeing поставив компанії Malindo Air, яка володіє лоукостером Lion Air. Літак, що розбився, почав регулярні рейси в серпні 2018 року.

Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту - понад 100 літаків, в тому числі Boeing 737 різних модифікацій, а також три лайнери Airbus A330-300. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує понад 120 напрямків.

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