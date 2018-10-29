Секрети японського довголіття. Ікіґаї – духовна практика, яка покращує життя
Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти, Індонезія. Повітряне судно пропало з радарів через 13 хвилин після зльоту і впало в море. Екіпаж незадовго до катастрофи відправив запит на повернення.
На борту перебували 189 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі троє дітей, 20 чиновників індонезійського міністерства фінансів, два пілоти і п'ять бортпровідників.
Літаки Boeing 737 серії MAX здійснюють комерційні польоти з 2017 року. Першу партію Boeing поставив компанії Malindo Air, яка володіє лоукостером Lion Air. Літак, що розбився, почав регулярні рейси в серпні 2018 року.
Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту - понад 100 літаків, в тому числі Boeing 737 різних модифікацій, а також три лайнери Airbus A330-300. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує понад 120 напрямків.
Читайте всі остані новини про надзвичайну подію в нашій спецтемі.
П'ять причин уважно стежити за президентськими виборами в Грузії
Блеф став національною індустрією Росії. Це і зрозуміло: якщо немає ресурсів для підживлення державності, доводиться грати в покер. Робити вигляд, що в руці потужніша карта, ніж є насправді
Рішення Трампа розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет не принесе ніяких особливих наслідків. Це дрібніша подія, ніж вчорашній указ Путіна
Найбільш гучна і одночасно моторошна історія сталася в саудівському консульстві в найбільшому місті Туреччини – Стамбулі. Мова про жорстоке вбивство журналіста, здатне привести до серйозних геополітичних змін у всьому світі
Напередодні президентських виборів у країні нас лякають реваншем. Але побоюватися його потрібно вже зараз — повзуча контрреволюція щодня відвойовує свої позиції
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
659
559 грн
на 12 місяців *
* діє до 30.11.2018