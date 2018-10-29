29 жовтня 2018, понеділок
У Boeing 737 були технічні проблеми в попередньому польоті
У Boeing 737 були технічні проблеми в попередньому польоті
Катастрофа Boeing 737: в авіакомпанії розповіли про технічну несправність літака
В авіакомпанії Lion Air розповіли, що у літака Boeing 737, який впав у море через 13 хвилин після зльоту з аеропорту Джакарти, були технічні проблеми в попередньому польоті. 0
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В Індонезії розбився пасажирський Boeing 737 0

Катастрофа Boeing 737 в Індонезії

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти, Індонезія. Повітряне судно пропало з радарів через 13 хвилин після зльоту і впало в море. Екіпаж незадовго до катастрофи відправив запит на повернення.

На борту перебували 189 пасажирів і членів екіпажу, в тому числі троє дітей, 20 чиновників індонезійського міністерства фінансів, два пілоти і п'ять бортпровідників.

Літаки Boeing 737 серії MAX здійснюють комерційні польоти з 2017 року. Першу партію Boeing поставив компанії Malindo Air, яка володіє лоукостером Lion Air. Літак, що розбився, почав регулярні рейси в серпні 2018 року.

Lion Air - найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту - понад 100 літаків, в тому числі Boeing 737 різних модифікацій, а також три лайнери Airbus A330-300. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує понад 120 напрямків.

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