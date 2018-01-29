На що погодився Волкер

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Зрозуміло, що ніхто не посвятить нас і не покаже текст "цілком реалізованого" дубайського пакету Волкера

Але той факт, що перед поїздкою в Дубаї Волкер провів деякий час в Києві, а також наявність в тексті заяви Суркова за підсумками зустрічі з Волкером фрази "поетапне розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів "мінських угод" дозволяє зробити таку-сяку реконструкцію ситуації.

Перш за все, пропозиції Волкера українською владою погоджені.

По-друге, і Україна, і США щонайменше частково погодились з початковою російською пропозицією щодо миротворців – розгортання вздовж лінії зіткнення.

Поетапне розгортання місії у прив’язці до "Мінська" навряд чи може означати щось інше, окрім того, що миротворці просуватимуться вглиб окупованих територій у міру того, як Україна виконуватиме зобов’язання щодо амністії, виборів і прийняття нової Конституції (все це є частинами Мінських домовленостей).

Україна, і США щонайменше частково погодились з початковою російською пропозицією щодо миротворців

Це означає, що:

Україна і США погодились з логікою Мінських домовленостей про те, що "конфлікт на Донбасі" по суті є внутрішнім конфліктом в Україні, який можна розв’язати винятково шляхом внутрішній політичних дій в Україні – зміна законодавства, розширення повноважень двох з чотирьох окупованих регіонів, проведення місцевих виборів, зміни законодавства, зміни Конституції.

Також, судячи з усього, американська дипломатія в особі Волкера за згодою Порошенка і його дипломатів вважає за можливе досягнути врегулювання без визнання Росією своєї ролі, як агресора та окупанта.

Це і є те, що дозволяє Росії назвати нові пропозиції "цілком реалізованими", адже вони можуть бути зірвані Росією руками своїх нерегулярних військових формувань на Донбасі в будь-який час без будь-яких наслідків для РФ.

А водночас це є основною причиною підозрівати, що мало що вийде з цих пропозицій. Ну, можливо, за винятком "гарної" ТВ-картинки перед президентськими виборами в РФ про підписання чогось нового, що принесе усім мир. Ну, це якщо Путін вважатиме, що воно йому потрібне.

Ну, і традиційно фіксуємо факт, що окупація Росією Криму і американською, і українською дипломатією не розглядається як частина українсько-російської війни.

Текст опубліковано з дозволу автора

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