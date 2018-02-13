Биткоин и другие махинации. Мифы о криптовалютах

Американский экономист Нуриэль Рубини в колонке для Project Syndicate пишет о том, почему биткоины не смогут заменить обычные деньги

Индустрия финансовых услуг переживает революцию. Но движущей силой этой революции является не блокчейн или биткоин. Эта революция стала возможной благодаря искусственному интеллекту, большим данным и Интернету вещей.

Уже тысячи реальных компаний используют эти технологии, чтобы избегать любого вида финансового посредничества. Миллионы пользователей ежедневно совершают десятки онлайн-платежей в PayPal, Alipay, WeChat Pay, Venmo и так далее. Финансовые учреждения принимают взвешенные решения о предоставлении кредита в считанные секунды благодаря большому количеству онлайн-данных о физических лицах и фирмах. Раньше на это уходили недели.

Аналогичным образом быстрыми и точными стали услуги страховых компаний, управление и оценка рисков, а также мониторинг фактов мошенничества. Все чаще на смену высокооплачиваемым финансовым консультантам приходят роботы-консультанты, выполняющие ту же работу так же хорошо, или даже лучше людей.

Теперь сравните эту реальную, происходящую на ваших глазах финансово-технологическую революцию с послужным списком блокчейна, который существует уже почти десять лет и по-прежнему имеет только одно применение: криптовалюты.

Ярые сторонники блокчейна сравнивают его с первыми днями существования Интернета. Но Интернет положил начало электронной почте, Всемирной паутине и миллионам коммерческих предприятий. А единственное применение блокчейна – криптовалюты вроде биткоина.

Биткоин – как валюта ­– должен быть надежной расчетной единицей, платежным средством и иметь стабильную стоимость. Ничего из этих функций у биткоина нет. Никто не пишет цены в биткоинах. Не многие магазины принимают его. Биткоин – плохое средство сбережения, поскольку его цена за один день может колебаться на 20-30%.

Еще хуже то, что в основе всех криптовалют, – ложное предположение. По словам биткоин-промоутеров, в мире может существовать 21 миллион единиц биткоинов, поэтому биткоину не грозит девальвация, в отличие от обычных денег. Но это явное мошенничество, учитывая, что биткоин уже распался на три группы: Биткоин Кэш, Лайткоин и Биткоин Голд. Кроме того, каждый день появляются сотни других версий криптовалют, среди которых есть и откровенно жульнические. Таким образом, эта якобы «стабильная» валюта создает большие денежные запасы и девальвирует быстрее, чем обычные деньги.

Мошенники внушили малограмотным инвесторам страх упустить свою прибыль

Как это и бывает с финансовыми пузырями, инвесторы покупают криптовалюты, но не используют их в расчетах, надеясь, что они будут расти в цене. Но в действительности, если бы кто-нибудь захотел использовать биткоин, то столкнулся бы с трудностями. Биткоины настолько энергоемкие в производстве, и имеют такие высокие издержки, что даже конференции по биткоину не принимают его в качестве формы оплаты.

До сих пор единственным реальным использованием биткоина было проведение таких незаконных сделок, как операции с наркотиками, уклонение от уплаты налогов или же отмывание денег. Неудивительно, что государства-члены G20 в настоящее время сообща работают над тем, чтобы урегулировать рынок криптовалют и устранить ту анонимность, которую предлагает биткоин.

Так, в этом месяце, после усиления азиатских регуляторов, стоимость криптовалют упала на 50% по сравнению с декабрьским максимумом. А вот большинство американских регуляторов все еще спят.

С момента изобретения денег тысячи лет назад никогда не существовало такой финансовой системы, в которой сотни разных валют сосуществуют рядом друг с другом. Суть денег и состоит в том, чтобы стороны могли совершать сделки без необходимости обмена.

Причина, по которой в США мы не используем евро или иену в дополнение к доллару, очевидна: это делать бессмысленно, к тому же, это ослабило бы экономику. Идея о том, что сотни криптовалют могут сосуществовать вместе, не только противоречит самой концепции денег, но и является совершенно идиотской.

То же самое можно сказать относительно того, что криптовалюта способна заменить бумажные деньги. У криптовалют нет действительной стоимости, в отличие от бумажных денег, которые мы используем для уплаты налогов. Обычные деньги также защищены от обесценивания центральными банками: и если валюта теряет доверие, как это происходит в некоторых странах с высокой инфляцией, ее место занимают более стабильные иностранные валюты.

Поэтому даже предполагаемое преимущество биткоина является его ахиллесовой пятой. Если даже у него и есть стабильный мировой запас в 21 миллион единиц, это уже дисквалифицирует биткоин как жизнеспособную валюту: если запас валюты не соответствует ВВП, происходит дефляция.

Ясно, что биткоин и другие криптовалюты отражают суть всех финансовых пузырей. Это объясняет и то, почему каждый человек, которого я встречал в прошлом году, спрашивал меня, стоит ли ему покупать биткоины. Мошенники, жулики, шарлатаны и ярмарочные зазывалы внушили малограмотным инвесторам страх упустить свою прибыль и попросту одурачили их. (…)

Так что забудьте о блокчейне, биткоине и других криптовалютах и начните инвестировать в финансово-технологические компании, занимающиеся реальным бизнесом. Вы не разбогатеете за ночь. Но вы сделаете действительно разумную инвестицию.

Перевод НВ

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