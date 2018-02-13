Биткоин и другие махинации. Мифы о криптовалютах

Индустрия финансовых услуг переживает революцию. Но движущей силой этой революции является не блокчейн или биткоин. Эта революция стала возможной благодаря искусственному интеллекту, большим данным и Интернету вещей.
Уже тысячи реальных компаний используют эти технологии, чтобы избегать любого вида финансового посредничества. Миллионы пользователей ежедневно совершают десятки онлайн-платежей в PayPal, Alipay, WeChat Pay, Venmo и так далее. Финансовые учреждения принимают взвешенные решения о предоставлении кредита в считанные секунды благодаря большому количеству онлайн-данных о физических лицах и фирмах. Раньше на это уходили недели.
Аналогичным образом быстрыми и точными стали услуги страховых компаний, управление и оценка рисков, а также мониторинг фактов мошенничества. Все чаще на смену высокооплачиваемым финансовым консультантам приходят роботы-консультанты, выполняющие ту же работу так же хорошо, или даже лучше людей.
Теперь сравните эту реальную, происходящую на ваших глазах финансово-технологическую революцию с послужным списком блокчейна, который существует уже почти десять лет и по-прежнему имеет только одно применение: криптовалюты.
Ярые сторонники блокчейна сравнивают его с первыми днями существования Интернета. Но Интернет положил начало электронной почте, Всемирной паутине и миллионам коммерческих предприятий. А единственное применение блокчейна – криптовалюты вроде биткоина.
Биткоин – как валюта – должен быть надежной расчетной единицей, платежным средством и иметь стабильную стоимость. Ничего из этих функций у биткоина нет. Никто не пишет цены в биткоинах. Не многие магазины принимают его. Биткоин – плохое средство сбережения, поскольку его цена за один день может колебаться на 20-30%.
Еще хуже то, что в основе всех криптовалют, – ложное предположение. По словам биткоин-промоутеров, в мире может существовать 21 миллион единиц биткоинов, поэтому биткоину не грозит девальвация, в отличие от обычных денег. Но это явное мошенничество, учитывая, что биткоин уже распался на три группы: Биткоин Кэш, Лайткоин и Биткоин Голд. Кроме того, каждый день появляются сотни других версий криптовалют, среди которых есть и откровенно жульнические. Таким образом, эта якобы «стабильная» валюта создает большие денежные запасы и девальвирует быстрее, чем обычные деньги.
Мошенники внушили малограмотным инвесторам страх упустить свою прибыль
Как это и бывает с финансовыми пузырями, инвесторы покупают криптовалюты, но не используют их в расчетах, надеясь, что они будут расти в цене. Но в действительности, если бы кто-нибудь захотел использовать биткоин, то столкнулся бы с трудностями. Биткоины настолько энергоемкие в производстве, и имеют такие высокие издержки, что даже конференции по биткоину не принимают его в качестве формы оплаты.
До сих пор единственным реальным использованием биткоина было проведение таких незаконных сделок, как операции с наркотиками, уклонение от уплаты налогов или же отмывание денег. Неудивительно, что государства-члены G20 в настоящее время сообща работают над тем, чтобы урегулировать рынок криптовалют и устранить ту анонимность, которую предлагает биткоин.
Так, в этом месяце, после усиления азиатских регуляторов, стоимость криптовалют упала на 50% по сравнению с декабрьским максимумом. А вот большинство американских регуляторов все еще спят.
С момента изобретения денег тысячи лет назад никогда не существовало такой финансовой системы, в которой сотни разных валют сосуществуют рядом друг с другом. Суть денег и состоит в том, чтобы стороны могли совершать сделки без необходимости обмена.
Причина, по которой в США мы не используем евро или иену в дополнение к доллару, очевидна: это делать бессмысленно, к тому же, это ослабило бы экономику. Идея о том, что сотни криптовалют могут сосуществовать вместе, не только противоречит самой концепции денег, но и является совершенно идиотской.
То же самое можно сказать относительно того, что криптовалюта способна заменить бумажные деньги. У криптовалют нет действительной стоимости, в отличие от бумажных денег, которые мы используем для уплаты налогов. Обычные деньги также защищены от обесценивания центральными банками: и если валюта теряет доверие, как это происходит в некоторых странах с высокой инфляцией, ее место занимают более стабильные иностранные валюты.
Поэтому даже предполагаемое преимущество биткоина является его ахиллесовой пятой. Если даже у него и есть стабильный мировой запас в 21 миллион единиц, это уже дисквалифицирует биткоин как жизнеспособную валюту: если запас валюты не соответствует ВВП, происходит дефляция.
Ясно, что биткоин и другие криптовалюты отражают суть всех финансовых пузырей. Это объясняет и то, почему каждый человек, которого я встречал в прошлом году, спрашивал меня, стоит ли ему покупать биткоины. Мошенники, жулики, шарлатаны и ярмарочные зазывалы внушили малограмотным инвесторам страх упустить свою прибыль и попросту одурачили их. (…)
Так что забудьте о блокчейне, биткоине и других криптовалютах и начните инвестировать в финансово-технологические компании, занимающиеся реальным бизнесом. Вы не разбогатеете за ночь. Но вы сделаете действительно разумную инвестицию.
Перевод НВ
Полную версию читайте на Project Syndicate
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