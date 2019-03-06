Портников: Велосипед президента Голобородько. Почему украинцам нравится Зеленский Сегодня, 16:33 1475 Цей матеріал також доступний українською Соцсети Виталий Портников: Сторонникам нужен Голобородько, и только он Соцсети

Автор Виталий Портников

Журналист Виталий Портников в своей колонке для Крым.Реалии рассказывает о том, чего не хочет замечать избиратель Владимира Зеленского



Собрав коллег на эфир, посвященный предстоящим президентским выборам в Украине, я был поражен, как быстро наше обсуждение перешло исключительно к теме роста рейтинга шоумена Владимира Зеленского и его возможным электоральным перспективам. Традиционные сюжеты ‒ о том, какой может быть борьба между другими ведущими претендентами на победу, действующим главой государства Петром Порошенко и бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, отошли на второй план. И это, несмотря на то, что до выборов еще несколько недель, ничего не решено и мы не можем даже сказать точно, кто попадет во второй, решающий тур голосования.

Но интерес журналистов к личности Зеленского и логике симпатий его сторонников можно легко объяснить. В украинской политической жизни было многое, но ничего, что, хотя бы отдаленно напоминало бы успех Владимира Зеленского, не было и в помине. Впрочем, ничего похожего не было и в постсоветской политике. Если Зеленский действительно добьется победы, если он хотя бы выйдет во второй тур, можно будет сказать, что украинцы ‒ как это ни парадоксально прозвучит ‒ открывают новую главу политики, политики виртуальной, максимально удаленной от реальности. А возможно, вся политика будущего будет такой?

Украинцы могут стать первым народом, готовым проголосовать за виртуального персонажа

Могут сказать, что я преувеличиваю новизну Владимира Зеленского. Разве не было в политике шоуменов? Разве Владимир Жириновский не появлялся на эстраде? Разве Дональд Трамп не вел телевизионные шоу? Разве один из известных кандидатов на пост президента Украины Олег Ляшко не исполняет в социальных сетях популярные песни? Политикам сегодня вообще не чужд эпатаж, и почему, если политик может быть шоуменом, шоумен не может быть политиком?

[…] Но Трамп на телевизионном экране играл Трампа, Жириновский и на сцене оставался Жириновским, Ляшко ‒ всегда Ляшко. Эти люди ‒ актеры ровно настолько, насколько артистичен каждый из нас. И даже известные профессиональные комики, когда становились политиками, играли на политической сцене исключительно самих себя, а не своих героев ‒ и этим, только этим были интересны своему электорату.

Украинцы могут стать первым народом, готовым проголосовать за виртуального персонажа ‒ пусть даже пока из плоти и крови, так как в будущем, возможно, мы будем обходиться обычными голограммами. Ведь Зеленский прежде всего выполняет роль ‒ именно этим он интересен своему электорату. […] Голобородько, простой человек, никогда не занимался политикой и не понимает, что такое управление государством, эффектно расстреливает парламент на глазах искушенной публики ‒ примерно как в Ереване в 1999 году, только по-настоящему. И именно эти кадры, безумные по своей жестокости, нелепости и глупости, стали определяющими в политической карьере Владимира Зеленского, а точнее, его телевизионного персонажа, который лидирует сегодня в предвыборных рейтингах. […]

Избиратель не заметит улыбающихся олигархов и чиновников.

Сам же Зеленский остается практически неизвестным ни своим сторонникам, ни своим оппонентам. После первого же крупного телевизионного интервью, которое продемонстрировало, как далек кандидат от понимания даже не насущных проблем управления страной, но и самой сути искусства государственного управления, Зеленский старается как можно реже появляться на телеэкранах «вне образа» ‒ и, между прочим, правильно делает. «Живой», настоящий Зеленский нужен только его противникам, сторонникам он абсолютно неинтересен. Если спросить у сторонника о самом Зеленском, он скажет в ответ несколько дежурных фраз ‒ о том, что у его избранника ‒ юридическое образование, и о том, что он создал свой бизнес (имеется в виду «Студия Квартал-95», выросшая из одной из команд украинского КВН). Но примерно то же всегда говорят о любом человеке, появившемся на украинской политической сцене. Диплом и бизнес ‒ это как раз доказательство того, что Зеленский не просто актер, он такой же потенциальный управленец, как и все остальные. Но важно в нем совсем не это, а то, что он делает в своем сериале. Сторонникам нужен Голобородько, и только он.

Поэтому то, что говорит «настоящий» Зеленский, воспринимается всерьез только тогда, когда вписывается в сценарий телевизионного сериала. Но если не вписывается, то просто не замечается, как будто и нет этого. Голобородько катается в сериале на велосипеде, а Зеленский разъезжает на роскошной машине с охраной, предоставленной фирмой олигарха Игоря Коломойского. […] Избиратель не заметит кавалькаду дорогих автомобилей, улыбающихся олигархов и чиновников, которые хитро щурятся и уже готовятся занять свои места во власти в случае возможной победы «народного кандидата».

Не заметит именно потому, что в сериале рядом с Голобородько их не было.

Зато был велосипед.

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