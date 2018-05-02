Почему Украина пугает Путина

Американский политолог и экс-посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для The Washington Post описывает главные достижения украинской демократии и рассказывает, как ограничить влияние России на предстоящие президентские выборы

Российский президент Владимир Путин ведет глобальную идеологическую войну против либеральных, демократических ценностей Запада. Эта схватка завуалировано продолжалась годами, а сейчас распространяется как на Западную Европу, так и, конечно же, на США, где в 2016 году Путин вмешался в президентские выборы.

Передовой этой идеологической войны между путинизмом и демократией, несмотря на все, остается Украина.

Проведя прошлую неделю в Киеве, я понял, почему сегодняшняя Украина пугает Путина. Эта славянская нация, которая разделяет некоторые аспекты исторического и культурного наследия с Россией, развивает демократию. Как-то в течение ланча я слушал, как члены парламента активно обсуждали плюсы и минусы одного из законопроектов. Такого больше не услышишь в России.

В другое утро я встретился с двумя десятками общественных лидеров, которые борются с коррупцией и дезинформацией. Украинское общество остается активным и независимым. Оно способно влиять на власть и видеть результаты государственной политики. Это еще немного присутствует и в России.

В другой вечер я слышал, как украинские политики жаловались на то, что олигархам принадлежат телевизионные каналы. Но один олигарх – или одно только государство – не контролирует все украинские СМИ. Конкуренции и плюрализма больше не существует в российских СМИ.

Путин ищет возможность использовать выборы чтобы разжечь хаос

В разговорах с украинскими официальными представителями, бизнес-лидерами и журналистами, я слышал очень разные оценки продвижения экономических и политических реформ под руководством президента Петра Порошенко и его правительства. Некоторые аплодировали новому толчку в развитии децентрализации, другие не считали его важным, третьи жаловались на медленные темы прогресса. Одни славили принципиальность МВФ и его положительную роль в проталкивании реформ, другие осуждали неолиберальную «правильность» организации, убеждая, что именно это замедляет экономический рост. Но самым впечатляющим во всем этом были дебаты как таковые. [...] И это то, что уже не так часто случается в нынешней России.

Конкурентные лидеры, фракции и партии уже готовятся доносить свои аргументы к людям, которые в следующем году придут избирать президента, а через несколько месяцев и новый парламент. Еще одна интересная вещь: никто не знает, кто выиграет. И это именно так, как и должно быть в демократиях: и это совершенно противоположное тому, что происходило на президентских выборах этого года в России. Задолго до их проведения – за несколько лет до этого – каждый знал, что Путин одержит победу.

Вся эта демократическая активность справа от российских границ пугает Путина и его систему правления. Если украинцы могут заставить демократию работать, то они могут вдохновить на это и россиян. Поэтому Путин остается крайне заинтересованным в подрыве еще такой хрупкой украинской демократии. За четыре прошедших года путинские силы оккупировали часть Украины и продолжают вести войну против Киева на Востоке Украины. Россия продолжает осуществлять экономическое давление на Украину. Между тем пропагандистские усилия Кремля изобразить Украину как упущенное и коррумпированное государство продолжаются теми же темпами – как внутри Украины, так и на Западе. Кремлевская дезинформационная кампания стала настоящим вызовом для местных общественных организаций: они хотят разоблачать коррупцию и поражения государства, но следуя этим желанием, в то же время подпитывают российские новости.

Следующая большая битва международной войны идей будеть иметь место во время следующих президентских выборов в Украине. И речь идет о куда больших масштабах российского вмешательства, чем на выборах в США. Кремль и его ставленники будут поддерживать выгодных им кандидатов, сеять раздор внутри украинского общества и все больше ставить под сомнение народное волеизъявление и справедливость голосования. [...] На прошлой неделе многие украинцы сказали мне, что эти выборы станут наиболее ключевыми и опасными в постсоветской истории Украины.

Путин ищет возможность использовать выборы, чтобы разжечь хаос, беспорядки и сомнения относительно существования демократии. США и наши демократические союзники должны стремиться к противоположному: мирным, законным, свободным и справедливым выборам. Мы не можем сидеть в стороне и просто надеяться на лучшее. [...] Мы можем, прежде всего, финансировать эффективные анти-дезинформационные проекты, инициативы, направленные на обеспечение прозрачности работы госорганов и программы мониторинга выборов как внутри Украины, так и за ее пределами.

Во-вторых, Большая семерка – частью которой РФ не является – должна публично и заранее использовать санкции и другие меры с целью наказать Россию за вмешательство в украинские выборы.

В-третьих, западные лидеры должны решительно заявить, что они не поддерживают никого из отдельных кандидатов на украинских выборах – только сам процесс. (На этой неделе я слышал слишком много конспирологических теорий о том, как Белый дом или Брюссель выберет Украине нового президента. Эти слухи подрывают легитимность выборов.)

В-четвертых, демократические лидеры Запада должны уже сейчас совместно начать работу над новым экономическим, военным и политическим пакетом помощи, который надо будет предоставить Украине сразу после выборов. Это даст импульс новому демократическому избранному президенту. Период, который наступит сразу же после раздачи предвыборных обещаний, является наиболее благоприятным для осуществления наиболее болезненных, но необходимых экономических реформ.

Ну и все эти шаги опять же следует повторить во время не менее важных парламентских выборов, которые будут иметь место несколькими месяцами позже. [...]

Полную версию колонки читайте на The Washington Post

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