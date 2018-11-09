Три наших главных врага. Что спасет человечество?

В течение нескольких поколений миром управляло то, что сегодня мы называем «глобальным либеральным порядком». За этими высокопарными словами скрыта идея, что все люди разделяют одни и те же основные практики, ценности и интересы, и ни одна группа людей не превозносит себя выше остальных. Поэтому сотрудничество гораздо целесообразнее, чем конфликт. Все люди должны работать совместно, чтобы защищать свои общие ценности и продвигать общие интересы. И лучший способ развивать это сотрудничество – облегчить движение идей, товаров, денег и людей по всему миру.

И хотя у глобального либерального порядка много недостатков и проблем, все же он доказал свое превосходство над всеми альтернативами. Либеральный мир начала XXI века является более процветающим, здоровым и мирным, чем когда-либо. Впервые в истории человечества голод убивает меньше людей, чем ожирение. Эпидемии убивают меньше, чем старость, а насилие – меньше, чем аварии. Когда мне было шесть месяцев, я не умер от эпидемии благодаря лекарствам, изобретенным иностранными учеными в далеких странах. Когда мне исполнилось три года, я не умер от голода благодаря пшенице, выращенной зарубежными фермерами за тысячи километров. И когда мне было одиннадцать, меня не уничтожила ядерная война благодаря договоренности между лидерами государств в другой части планеты. Если вы считаете, что нам стоит вернуться в какой-то передлиберальний золотой век, то, пожалуйста, назовите год, когда человечество пребывало в лучшей форме, чем в начале XXI века. Неужели это был 1918? 1718? 1218?

Тем не менее сейчас люди по всему миру теряют веру в либеральный порядок. Националистические и религиозные взгляды превозносят одну человеческую группу над другой, возвращаются в моду. [...]

Вопреки всеобщей мудрости, в национализме нет ничего естественного

Стало быть, если либеральный порядок терпит фиаско, новый вид глобального порядка может заменить его? До сих пор те, кто бросал вызов либеральному порядку, делали это в основном на национальном уровне. У них много идей, как продвигать интересы их отдельной краны при совершенном отсутствии реального видения того, как должен функционировать мир как единое целое. Например, российский национализм может быть оправданным ориентиром для России, но у российского национализма отсутствует какой-либо план, касающийся остального человечества. До тех пор, пока, конечно, национализм не трансформируется в империализм и не начнет призывать одну нацию захватывать и управлять всем миром. Несколько веков назад некоторыми националистическими движениями действительно управляли империалистические фантазии. Нынешние националисты, будь они в России, Турции, Италии или Китае, зачастую провозглашали глобальное вторжение.

Вместо насильственного основания глобальной империи, такие националисты как Стив Бэннон, Виктор Орбан, Лига Севера в Италии и британские «брекзитеры» мечтают о мирном «националистический интернационал». Они считают, что все нации сегодня сталкиваются с одинаковыми врагами. Монстр глобализма, мультикультурности и миграции угрожает разрушить традиции и идентичность всех наций. Поэтому националисты всего мира должны прийти к общему решению в противостоянии этим глобальным силам. Венгры, итальянцы, турки и израильтяне возводить стены, устанавливать ограждения и замедлять движение людей, товаров, денег и идей.

Тогда мир будет разделен на отдельные национальные государства - каждая с собственной сакральной идентичностью и традициями. Основанные на взаимоуважении этих различных идентичностей, все национальные государства должны мирно сотрудничать и торговать друг с другом. Венгрия будет венгерском, Турция будет турецкой, Израиль будет израильским, и каждый будет знать, кто они и какое место в мире им предстоит. Это будет мир без миграции, без универсальных ценностей, без мультикультурности, и без глобальной элиты - но мирными международными отношениями и какой-то торговлей. Иными словами, «националистический интернационал» предусматривает мир как сеть обнесенных стеной, но дружеских крепостей.

Многие люди могут думать, что это достаточно разумное видение. Почему бы ему не стать реальной альтернативой либеральному порядке? Здесь следует отметить две вещи. Во-первых, это все еще сравнительно либеральный вариант. Он исходит из того, что ни одна из человеческих групп не возвышается над всеми другими, и ни одна нация не доминирует, а международное сотрудничество является лучше конфликт. На самом деле, либерализм и национализм изначально были тесно связаны между собой. Такие либеральные националисты XIX века как Джузеппе Гарибальди и Мадзини в Италии и Адам Мицкевич в Польше мечтали фактически о таком же международный либеральный порядок мирно сосуществующих наций.

Второе, что следует отметить об этой перспективе дружественной крепости, так это то, что ее пытались воплотить - но с треском провалились. Все попытки разделить мир на четко вырезанные нации до сих пор обращались войной и геноцидом. Когда последователи Гарибальди, Мадзини и Мицкевича смогли сбросить мультиэтнических Габсбургской империи, то продемонстрировали невозможность найти четкую грань, которая отделяет итальянцев от словенцев или поляков от Украинской.

Это стало предпосылкой для Второй мировой войны. Ключевая проблема с сетью крепостей в том, что каждая национальная крепость хочет немного больше земли, безопасности, процветания для себя за счет соседей, и без помощи универсальных ценностей и глобальных организаций. Конкурентные крепости не могут соглашаться на общие правила. Обнесены крепостной стеной изредка дружеские.

Но если вам выпало жить внутри особо прочных крепостей вроде Америки или России, почему вам следует беспокоиться? Некоторые националисты действительно занимают более экстремальную изоляционистскую позицию. Они не верят ни в глобальную империю, ни в глобальную сеть крепостей. Вместо этого они отрицают необходимость каких-либо глобальных порядков вообще. «Наша крепость просто должен поднять свои мосты, - говорят они, - а остальной мир может идти к черту. Нам следует отказать во входе иностранцам, иностранным идеям и товарам. И пока наши стены крепкие, а охранники преданные, кого беспокоит, что случится с иностранцами? ».

Однако такой крайний изоляционизм полностью оторван от экономических реалий. Без глобальной сети торговли все существующие национальные экономики рухнут - включая экономику Северной Кореи. Многие страны станут не способны даже прокормить себя без импорта, а цены на многие товары взлетят вверх, как ракета. Изготовлена ​​в Китае рубашка, на мне, стоила около $5. Если бы она была изготовлена ​​израильскими работниками с выращенной в Израиле хлопка за использование созданных израильтянами машин, работающих на несуществующем израильском масле, она бы вполне могла стоить в десять раз дороже. Националистические лидеры от Дональда Трампа к Владимиру Путину могут изрядно злоупотреблять глобальной сетью торговли, и ни один из них всерьез не думает по то, чтобы полностью вывести оттуда свою страну. И мы не можем иметь глобальной сети торговли без какого-то глобального порядка, устанавливает правила игры.

Даже более важно то, что нравится это людям или нет, а сегодня человечество сталкивается с тремя общими проблемами, высмеивающие все национальные границы, и могут быть решены только через глобальное сотрудничество. Это ядерная война, изменение климата и технологический прорыв. [...] Будет недостаточно, если только ЕС запретит производить роботов-убийц или только Америка запретит заниматься генетическим инжинирингом человеческих детей. [...]

Погоня за искусственным интеллектом или биотехнологическая гонка вооружения почти гарантирует худшем результат. Кто бы ни вышел победителем из этой гонки, в проигрыше, наиболее вероятно, будет само человечество. Возьмем, например, осуществление экспериментов генной инженерии на человеческих детях. Каждая страна скажет: «Мы не хотим делать такие эксперименты - мы хорошие. И как нам знать, что наши противники не делают их? Мы не можем позволить себе оставаться позади. Поэтому мы должны сделать это первыми за них ». [...]

Единственное, что может предотвратить такие самоубийственные гонки вооружений - это большее доверие между странами. И это не невозможно миссия. Если сегодня немцы обещают французам: «Поверьте нам, мы не разрабатываем роботов-убийц в секретных лабораториях под Баварские Альпы», французы, скорее всего, поверят немцам, несмотря на ужасную историю этих двух стран. Мы должны построить такое доверие по всему миру. Мы должны достичь той точки, когда американцев и китайцы смогут доверять друг другу как французы и немцы.

Подобным образом мы должны создать глобальную сеть безопасности, чтобы защитить людей от экономических шоков, которые искусственный интеллект с большой вероятностью приведет к. Автоматизация подарит новое процветание технологическим хабам вроде Кремниевой долины, в то время как худший эффект будет ощутим в развивающихся странах, экономики которых зависят от дешевой ручного труда. [...]

И все же такая наша судьба не является неизбежной. Мы до сих пор можем продвигать действительно глобальную повестку дня, достигая дальше простых торговых договоров, и настаивая на лояльности, которую всем людям следует иметь в наших видов и планеты. Идентичности формируются из-за кризиса. [...]

Вопреки общей мудрости, в национализме нет ничего естественного. Он не заложен в биологии или психологии человека. Так, люди насквозь являются социальными животными, с групповой лояльностью, встроенной в наши гены. И в течение миллионов лет Homo Sapiens и их человекообразные предшественники жили в маленьких интимных сообществах, насчитывавших не более нескольких десятков человек. Поэтому люди легко развивают лояльность к таким малых групп в семье, племена и деревни, где каждый знает кого еще. И для людей вряд естественно быть лояльными к миллионам других незнакомцев.

Такие массовые лояльности появились только за прошедшие несколько тысяч лет - вчера утром, по расписанию эволюции - и объединились, чтобы иметь дело с большими масштабными проблемами, маленькие племена не смогли бы решить самостоятельно. [...] По своей природе люди проявляют лояльность к 100 родственников и друзей, которых они близко знают. Было очень трудно заставить людей проявлять лояльность к 100000000 незнакомцев, которых они никогда не встречали. Но национализм смог сделать именно это. Сейчас нам всем надо заставить людей чувствовать лояльность к 8000000000 незнакомцев, которых они никогда не встречали. И это куда легче задачи.

Это правда, что для того, чтобы создать коллективную идентичность, люди почти всегда должны иметь какого-то угрожающего врага. И сейчас мы имеем таких целых три: ядерная война, изменение климата и технологический прорыв. Если ты можешь заставить американцев сплотиться за собой, выкрикивая «мексиканцы заберут ваши работы!», То, наверное, ты можешь объединить американцев и мексиканцев, выкрикивая «работы заберут ваши работы!».

Это не значит, что люди полностью потеряют свои уникальные культурные, религиозные и национальные идентичности. Я могу быть одновременно лояльным к нескольким идентичностей - моей семьи, моего села, моей профессии, моей страны, а также к моей планеты и человеческого вида в целом.

Это правда, что иногда различные лояльности могут столкнуться, и тогда не так легко решить, что делать. И кто сказал, что жизнь легка? Жизнь трудна. Справляйтесь с этим. Иногда мы ставим на первое место работу перед семьей, иногда - семью перед работой. Так же мы иногда ставим вперед национальные интересы, но бывают случаи, когда нам необходимо отдать предпочтение глобальным интересам человечества.

Что это значит на практике? Что ж, если придут следующие выборы, и политики будут просить вас за них проголосовать, задайте этим политикам четыре вопроса:

- Если вас выберут, какие меры вы будете принимать для уменьшения рисков ядерной войны?

- Какие меры вы будете принимать для уменьшения рисков изменения климата?

- Какие меры вы будете принимать, чтобы урегулировать такие прорывные технологии как искусственный интеллект и биоинженерия?

- И наконец, каким вы видите мир в 2040 году? Что является вашим наихудшему сценарию, и каково ваше видение лучшего?

Если некоторые политики не понимают этих вопросов, или же они постоянно говорят о прошлом, не имея возможности сформулировать осмысленное видение будущего, не голосуют за них.

Полный текст читайте в The Economist

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