Думай, как Маск. Как стать влиятельным лидером

Зат Рана: Большинство людей, которые стремятся подражать Джобсу или Гейтсу, на самом деле не делают то же самое, что и они

Секретное оружие – это иметь стратегическую фантазию

Когда в 1985 году компания Microsoft выпустила первую версию Windows, эта новость не вызвала резонанс. Лишь в начале 90-х разработка стала действительно известной на весь мир.

О становлении компании Microsoft есть немало историй. Билл Гейтс контролировал абсолютно все: первые 5 лет он даже лично просматривал каждую строчку кода.

Разработчикам несколько раз везло и до начала эры Windows, и если бы не Билл Гейтс, маловероятно, что компания получила бы статус технологического гиганта.

Похожая история со Стивом Джобсом. Люди, которые с ними работали, рассказывали о его маниакальном внимании к мельчайшим деталям. Теперь мы видим результат этой придирчивости.

Этих же принципов придерживается сегодня Маск. По его словам, он тратит более 80% своего времени на первом этаже, решая инженерные и дизайнерские проблемы.

Поэтому как работает такая стратегия?

Фокус на деталях

Когда в голове появляется слово «лидер», мы сразу представляем себе кого-то серьезного и «большого».

Мы автоматически предполагаем, что главные обязанности топ-менеджеров высшего звена – «тушить пожары» и вести серьезные переговоры. Но если проанализировать истории наиболее влиятельных и компетентных лидеров, то большую часть своего времени они делали что-то, на первый взгляд, не столь важно. Так было со всеми: от Томаса Эдисона и Генри Форда до Гейтса, Джобса и Маска.

Секретное оружие – это иметь стратегическую фантазию

В книге-биографии последнего, писательница Эшли Вэнс описала случай, как Маск написал каждому работнику SpaceX, выразив свое обеспокойство популярностью употребления различных акронимов, сокращенных обозначений слов и выражений во время рабочей переписки. Мол, скоро это выйдет из-под контроля. Потому что если так будет продолжаться и дальше, работникам постоянно придется создавать новые слова и новые значения, в конце концов их коммуникация станет неэффективной.

Заметьте: это писал человек, который руководит двумя наиболее инновационными компаниями мира, держит руку на пульсе развития революционных проектов и работает 80-100 часов в неделю. Кажется несколько сумасшедшим, что он тратит час-два своего времени на то, чтобы написать кому-то о таких, казалось бы, несущественных вещах.

Вот в этом собственно и секрет. Маск, как и многие другие лидеры, предвидит возникновение многих проблем за несколько лет вперед. Использование акронимов, которое пока что не несет в себе никакого вреда, в будущем может иметь пагубное влияние на коммуникацию внутри компаний.

Стратегическая фантазия

Лишь одно упоминание о таких крупных компаниях как Apple или Tesla вызывает у нас сильные эмоции.

Microsoft потихоньку теряет такую ​​силу, и когда они только начинали, их тоже ассоциировали с инновациями, изменениями и прогрессом. Гейтс видел мир на 20 лет вперед и уверенно шел к этому будущему.

Между этими техническими гигантами и другими знакомыми брендами есть существенная разница. И это не точный слоган или маркетинг – секрет заключается в умении предсказать линию развития своей компании вперед.

Когда Стив Джобс хотел создать некий качественно новый продукт, он не рассказывал об этом толпе. Неизвестно, действительно ли имел этот американец желание изменить мир – но ему это удалось.

Джобс знал, что делал, и хотел, чтобы компания его в этом поддерживала.

Если проанализировать интервью и мероприятия с запусков изобретений Маска, можно проследить нечто подобное. Маск еще менее публичный человек, чем Джобс, и возможно, ему далеко до харизмы отца Apple. И когда Маск говорит о том, что откроет для человечества Марс, то становится понятно, что он имеет в виду нечто большее.

Секретное оружие – это иметь такую ​​стратегическую фантазию. Именно она делает ее владельцев теми, кем они являются.

Эффект «шлифовальщика»

Рэй Делио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, ищет человека на свое место.

В своей книге Principles он рассказал, что уже несколько лет анализирует, что делает одних руководителей компаний более эффективными, чем другие.

Большинство людей, которые стремятся подражать Джобсу или Гейтсу, на самом деле не делают то же самое, что и они. Чтобы избежать такой печальной участия для своей компании, Делио пытается понять, кого же он ищет.

В течение многих лет вместе с другими исследователями Делио разрабатывал тест, который помогает лучше понять сильные и слабые стороны новых сотрудников. Несколько лет назад он пригласил пройти тестирование Гейтса и Маска.

Так Делио понял, что наиболее успешные люди – это так называемые шлифовщики, чьим главным инструментом является умение принимать дальновидные решения и стратегии.

В то время как большинство людей являются специалистами только в отдельной сфере, «шлифовщики» эффективны в выполнении как простых, так и сложных задач. Они как бы поднимаются «над» действием и могут проследить за тем, как оно в дальнейшем «вышлифует» весь процесс.

И как теперь быть?

Означает ли это, что только так называемые «шлифовщики» могут достичь успеха?

Движение вперед зависит от того, как вы умеете совмещать выполнение различных обязанностей. Если вы работаете на некоммерческую организацию, непосредственно предоставляющую людям какую-то помощь, наиболее вероятно, у вас есть определенная тактика и вы сосредоточены на том, чтобы правильно выполнять мелкие поручение. Если же вы работаете топ-менеджером в банке, то ваша задача – разработать определенное видение и стратегию, за реализацией которой вы и будете наблюдать ближайшие несколько лет.

Чтобы достичь эффекта «шлифовальщика», целесообразно приобщаться, то есть вникать в оба процесса: планирование и непосредственную реализацию. Таким образом начинаешь понимать, как работает весь механизм.

Перевод НВ

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