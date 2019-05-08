Звездный час Коломойского? Сегодня, 16:10 1183 Цей матеріал також доступний українською

Президентство – это как красная линия, которая делит биографию каждого политика на до и после. Но случится ли так с Зеленским

Всю избирательную кампанию оппоненты Владимира Зеленского критиковали его за партнерство с Коломойским в медиабизнесе, а, возможно, и в политике. И не без оснований указывали, что этот олигарх помогает кандидату Зеленскому в избирательной кампании. По крайней мере телеканал «1 + 1», который принадлежит Коломойскому, всячески поддерживал Зеленского, предоставляя его продуктам эфирное время.

На эти упреки Зеленский каждый раз отвечал, что да, у него есть партнерство с Коломойским в медиабизнесе, но в политике он будет руководствоваться исключительно интересами государства.

И будто бы эта дискуссия о Коломойском уже угасала. Несмотря на то, что у Зеленского даже личный охранник ранее охранял этого олигарха. И автомобиль, на котором Зеленский приезжал сдавать анализы, тоже когда-то принадлежал владельцу «1 + 1».

Зеленский может защитить себя от Коломойского очень просто

Также уже не секрет, что в штабе Владимира Зеленского огромную роль играл адвокат Андрей Богдан, который одновременно является адвокатом Игоря Коломойского, телеканала «1 + 1» и партии «Слуга народа».

Недавно Богдан в интервью изданию Новое время и Украинская правда рассказывал, что именно он предложил Зеленскому идти в политику. Произошло это еще в 2015 году, после того как тогдашний народный депутат Борис Филатов выиграл выборы мэра Днепра. Из-за чего в городе освободился избирательный мажоритарный округ, на котором и назначили выборы. Андрей Богдан тогда рекомендовал Зеленскому баллотироваться в Раду от этого округа, а потом уже попробовать свои силы на президентских выборах.

Владимир Зеленский в 2015 году решил не идти на парламентские выборы, чтобы не ассоциироваться со старой политической системой. И был прав. Пройдет несколько лет и Зеленский станет сразу кандидатом в президенты, а Богдан будет помогать ему с избирательной кампанией.

Андрей Богдан до сих пор адвокат Коломойского, защищает его интересы по делам Приватбанка и, говорят, является одним из претендентов на должность главы Администрации президента. В моем интервью Богдан отметил, что если президент Зеленский предложит ему возглавить АП, он отказываться не станет. Хотя Богдан попадает под действие закона об очищении власти, то есть люстрации.

Еще один человек, который связывает Зеленского и Коломойского – это Тимур Миндич. Он был бизнес-партнером Зеленского по студии «Квартал 95» и связанным с ним компаниями. Также он близкий знакомый Игоря Коломойского. По крайней мере уже во время избирательной кампании журналисты-расследователи видели Миндича у офиса Коломойского в Герцлии. Да и сам Коломойский в интервью говорил, что праздновал победу Зеленского в обществе, в том числе, Миндича.

Конечно, все это было до того, как Зеленского избрали президентом. А президентство – это как красная линия, которая делит биографию каждого политика на до и после. Прошлые связи могут разрываться, забываться или не иметь такого большого влияния, как до избрания на должность.

В это можно было бы поверить и сейчас. Но еще до инаугурации нового президента Игорь Коломойский решил поговорить. Взять у него интервью обычно непросто. Он редко общается с медиа. А здесь Коломойского как подменили. Он только и делает, что раздает интервью. Причем, охотно соглашается на разговоры даже с журналистами-расследователями, принимая их в своем офисе в Израиле.

В этих интервью Коломойский признает, что на выборах он боролся против Порошенко и болел за Зеленского. А также рассказывает о своих планах на будущее, возвращение в Украину и надеется на выигрыш судебных процессов по делам Приватбанка. Для него это важно.

От этих интервью складывается впечатление, что для Коломойского сейчас наступает звездный час. Настолько спокойно чувствует себя олигарх. Но это не так.

Такая публичная активность может свидетельствовать как раз об обратном и то, что он не уверен в том, что Зеленский будет его марионеткой. С помощью медиа Коломойский напоминает новому президенту, кто же ему так помог на выборах. И надеяться, что олигарх успокоится и будет дальше спокойно отдыхать за границей не стоит. Сейчас он попытается максимально усилить свое политическое влияние уже в новой власти. Здесь без иллюзий.

Но Зеленский может защитить себя от Коломойского очень просто. Ему стоит лишь назначить независимых людей на должности по президентской квоте. Чем более независимыми от Коломойского будут эти люди, тем меньше олигарх сможет влиять на президента. И тем большую поддержку получит новый президент от западных партнеров. Очень надеюсь, что Зеленский это понимает и сам этого хочет. Но как будет, увидим уже совсем скоро.

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