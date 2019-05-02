Зеленский стал президентом. Что теперь? Сегодня, 12:28 1438 Цей матеріал також доступний українською

Все, что будет происходить с этого момента и до принятия Зеленским присяги, станет не менее важным доказательством нашего умения передавать власть

И вот с этого момента, официального объявления результатов выборов ЦИК, Владимир Зеленский становится president elect –новоизбранным президентом. Хотя мне больше импонирует «избранный президент». Формально только сейчас его должны бы начать приветствовать иностранные лидеры. Впрочем, кому интересен протокол и правовые формальности, если появляется политическая целесообразность?

И хотя подрывать авторитет института президентства вмешательством или спорами с Петром Порошенко нежелательно, у Владимира Зеленского с этого момента имеются все основания предложить ему сформировать переходную команду. Петр Порошенко, дабы не навредить авторитету института президентства и обеспечить преемственность и непрерывность управления оборонной и внешней политикой, должен согласиться.

У нас нет официальных процедур на этот случай. Но по логике получается так, что Владимир Зеленский должен назвать фамилии лиц, ответственных за определенные направления работы, которые должны получить все необходимые разрешения и допуски и начать сотрудничать с органами государственной власти, получая от них информацию о состоянии дел, запланированные с участием президента события, нерешенные или наиболее часто задаваемые вопросы.

Подрывать авторитет института президентства спорами с Петром Порошенко не стоит

С этого момента целесообразно также начать планирование инаугурации, ведь по закону данная процедура должна состояться не позднее 30 мая. Подготовка к ней должна включать принятие Верховной Радой решения – с проведением консультаций с новоизбранным президентом – о дате инаугурации.

Также команда новоизбранного президента совместно со структурными подразделениями Администрации президента и связанными с ней государственными органами должна обеспечить планирование самой церемонии и сопровождающих ее мероприятий.

Все, что будет происходить с этого момента и до принятия присяги новоизбранного президента, станет не менее важным доказательством нашего умения передавать власть мирным, цивилизованным способом – чем организовывать собственно выборы.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени