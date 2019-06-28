Зеленский и олигархи. Что изменится? Сегодня, 07:13 1626 Цей матеріал також доступний українською

Главное отличие Зеленского в том, что он все-таки хочет продемонстрировать новое отношение, свою прогрессивность

Для Порошенко деолигархизация была скорее пиар-кампанией. За исключением некоторых моментов с Коломойским, как таковой деолигархизации не произошло. С Ахметовым, с которым вначале тоже было противостояние в Министерстве энергетики — хотя и не напрямую с президентом, поскольку олигарх всегда избегал подобного — вскоре после 2015 года нашли общий язык, символом чего стал Роттердам+. Пинчук всегда предпочитал ровные отношения с президентами. То, что происходило во времена Порошенко, можно назвать эклектикой — постоянной сменой тактики. На словах одно, на практике — несколько другое.

При разных президентах было по-разному. При Кучме эта олигархическая система по факту и появилась, что связано с большой приватизацией и другими факторами. И Кучма был неким арбитром — стоял над олигархами. Он и разруливал конфликты между ними, и выстраивал отношения. Олигархи более-менее от него зависели.

Ющенко пытался наладить схожую схему, но уже гораздо слабее и менее эффективно. Как раз при Ющенко и появился некий хаос в отношениях с олигархами. В 2005 году, после Оранжевой революции, олигархи — особенно связанные с Партией регионов — побаивались Ющенко и украинских «оранжистов». Но потом оказалось, что и с ним можно выстраивать отношения. Причем по очень простой формуле: нужно лишь давать деньги на любимые благотворительные проекты президента. Именно так сблизились Ахметов, Ющенко, и как ни парадоксально активный сторонник Московского патриархата Вадим Новинский. Все происходило по тому же принципу: ты — мне, а я — тебе. А также благодаря выгодной газовой сделке Ющенко фактически стал крестным отцом нового олигарха — Фирташа.

Зеленский пытается нащупать эту политику интуитивно

При Януковиче мы увидели привилегированных олигархов, входивших в руководство ПР, или по квоте в правительство, администрацию, государственные органы и отдельные сектора экономики. Влияние олигархов резко возросло. Появились и новички — Курченко, «семья» и так далее. Таким образом, система олигархата начала трансформироваться и усиливаться. Слышал, что у Азарова были планы наехать на Коломойского, но тому удалось откупиться напрямую через Януковича. Это был расцвет олигархата, где не столько арбитром, сколько главным олигархом пытался выступать сам президент.

Что будет при Зеленском? Здесь сложнее. Пока четкой системной линии нет, но обратите внимание: когда вначале он хотел пригласить олигархов на общую встречу с бизнесом, Коломойский возразил, что вопросы так не решаются. И что олигархи — контингент эксклюзивный, а потому и подходы нужны индивидуальные. Зеленский прислушался.

Судя по своим первым заявлениям и действиям, он все-таки попытается практиковать равную удаленность. Не знаю, насколько получится, ведь уже сейчас мы видим, что некоторые олигархи — по разным принципам и формам — с ним все же близки. Коломойский имеет на него в том числе прямой выход. Сейчас между ними напряженность, и чувствуется, что они никак не найдут новой тональности. Одно дело было до выборов, и другое — сейчас. Это может стать главной проблемой в их общении. Но отчасти через Андрея Богдана — хоть он достаточно самостоятельная фигура, отчасти через некоторых других людей — у Коломойского влияние на новую команду все же есть. Думаю, знает Зеленский и Боголюбова.

С Пинчуком подтвердилось то, о чем я и другие эксперты говорили ранее: они знакомы с Зеленским, а список и другие формы подтверждают, что имеет место и конструктивное взаимодействие, и влияние. Проявляет свою конструктивность и Ахметов. И то, что их встреча с президентом состоялась, и даже возможно оказала некоторое косвенное влияние на решение Конституционно суда — это тоже весьма показательно.

Пока сложно сказать, какими будут отношения с другими олигархами. Думаю, что Фирташ по понятным причинам будет помалу выпадать из списка, ослабление мы увидим даже по спискам. Скорее всего, в роли олигарха, или такого себе полуолигарха, нужно рассматривать Сергея Левочкина. Он также знаком с Зеленским, но все же формально выступает в роли политика, а не бизнесмена, потому прямое публичное общение вряд ли будет.

Некой фишкой Зеленского может стать влияние на информационную политику. Толчок — история с телеканалом ZIK. И здесь вырисовывается еще один олигарх — Медведчук. Их отношения, видимо, будут достаточно конфликтные.

Главное отличие Зеленского в том, что он все-таки хочет продемонстрировать новое отношение, свою прогрессивность. Он не использует термин «деолигархизация», поскольку это было бы повторением Порошенко. Так зачем играться? На самом деле, нет и особого запроса от общества. А потому у Зеленского хотят перевести это в общую тему выстраивания отношений с бизнесом.

В том, что Зеленский говорил раньше — собрать всех олигархов и заставить их скинуться на интересы страны — есть некий прагматический подход. Хоть это немножко наивно и романтично, а потому в полной мере не сработает. В конце концов, рано или поздно возникнет вопрос, а почему тот дает столько, а этот вот столько. Должна быть какая-то универсальность.

Зеленский ищет — и формат, и форму, и стиль общения с олигархами. Он пытается нащупать эту политику интуитивно — в стиле своих предвыборных обещаний. Но по таким наброскам еще рано делать выводы.

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