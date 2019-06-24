Зачем Зеленский переодел школьников Сегодня, 20:13 472 Цей матеріал також доступний українською

Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил указ второго президента Украины Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года: «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти»

Согласно тому распоряжению, ношение школьной формы обязательно. Ее крой и цвет не строго, но регламентированы. И вот отныне, с июня 2019-го школьная униформа становится необязательным, ненужным рудиментом постсоветской эпохи. В Сети часть родители и учителей хлопает «в зеленые ладоши», часть рвет и мечет свою историческую память на мелкие ностальгирующие кусочки.

Униформа для школьников — это же наше великое прошлое, тоска по сильной руке, железной дисциплине, по единоначалию и единомыслию. Момент в истории. Даже два.

Ровно 70 лет назад, в 1949 году, в советских школах была введено правило обязательного ношения формы. Для мальчиков — серо-синие гимнастерки, однотонные брюки, фуражки. Гимнастерки подпоясывали черным ремнем с пряжкой. Девочкам вменили носить коричневые платья. Им также следовало заплетать волосы в косы (если было что заплетать), повязывать банты под цвет фартука. В повседневности фартуки — черные, в праздничные дни — белые.

В общем-то в правиле носить школьную униформу не было ничего нового. Скорее забытое старое. Школьная форма времен позднего Сталина едва ли отличалась от школьного дресс-кода дореволюционной царской России. Той самой формы, которую большевики отменили, как только пришли к власти.

После революции 1917 года был принят декрет «О единой трудовой школе». Старая униформа была отменена как символ принадлежности к высшему сословию и пережиток буржуазного прошлого. На самом деле у большевиков не было средств на еду и учебники, какая уж там форма.

Мало кто до войны мог бы позволить себе купить ее. Вся история СССР — это история следования от нищеты к бедности и обратно.

Униформа для школьников — это же наше великое прошлое

1949 год, не тот год, когда этот порочный круг был разорван. Просто Сталин всегда симпатизировал царской России, ее монархическому самодержавному устройству и не построил ничего нового, если сравнивать его Россию с Россией Николая I.

С него то все и началось.

В 1829 году — еще один юбилей — (190 лет назад), через четыре года после восстания Декабристов, когда стало ясно что народ разбаловался, дисциплина на нуле. Прозападные призраки бродят по России. Вольнодумцы, типа Петра Чаадаева клевещут на строй. Александр Пушкин, как его называли, представитель первого непоротого поколения (в некоторых лицеях в виде эксперимента стали запрещать порку учеников), позволяет себе сочувствие к революционерам.

В общем императорская канцелярия начинает заниматься проектом «Общего положения о гражданских формах». Управляющий Собственной канцелярией Александр Танеев объяснил причины и цели реформы необходимостью установления единообразия. 11 марта 1834 года проект по единообразию утвердил и Николай I, пописав документ «Положение о гражданских мундирах».

Отныне все учащиеся должны «иметь мундир темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником с золотыми или серебряными петлицами из галуна по округам. Покрой как мундиров, так и положенных студентам и воспитанникам сюртуков иметь ныне существующий и носить им фуражки суконные темно-зеленые с околышком по цвету воротника». Новый закон также касался бюрократов госучреждений. Как правило они получили мундиры единого образца. Для большей части ведомств ввели 10-рязрядное деление должностей, ей соответствовала одинаковая полнота шитья на мундире.

Собственно говоря, отсюда и вся горечь гоголевской Шинели. Где маленький, забитый Акакий Акакиевич, Башмачкин, титулярный советник, грезит о новой шинели, так как это не только верхняя одежда, а важный атрибут свидетельствующий о социальном статусе чиновника. Он не получает желаемого и умирает. Потом уже в виде приведения похищает всякие генеральские шинели, восстанавливая свою справедливость. Сам Акакий Акакиевич — смесь нечастного и ничтожного человека, типичного маленького чиновника Российской империи. Ну вот не зря же говорится что вся русская литература вышла из гоголевской Шинели, что вышла в свет в 1842 году.

В 1845 году в империи вышло: Расписание, в какие дни в какой быть форме. Форму мундиров обычно указывали и в повестках, где чиновников приглашали на различные мероприятия, совещания.

Уходя в отставку, госслужащий мог сохранить мундир, но, если безукоризненно прослужил в ведомстве не менее 10 лет.

В 1855 Николай I умер. Да здравствует его сын, Александр II. Самый большой реформатор дома Романовых первым делом переодел чиновников и школьников. Гимназические сюртуки и куртки украсили воротниками стоечками. Явное подражание дресс-коду императорской гвардии. На торжественные приемы дети надевали однобортные темно-зеленые полукафтаны, подобно тем, что носили чиновники.

В 1868 году стандартом стал темно-синий однобортный мундир с девятью посеребренными пуговицами и скошенным воротником с узким серебряным галуном, широкие темно-синие брюки, в такой же цвет фуражка. Внук Александра II, Николай II — последний из царствующих монархов, дополнил гардероб школьников гимнастерками и кителями. Зимой гимназисты носили светло-серые двубортные пальто с синими клапанами. Когда холодало надевали черные наушники. Летом, рубашки и блузы подпоясывали черным лакированным ремнем с пряжкой, на которой был выгравирован шифр гимназии.

Гимназическая форма для девочек была утверждена в 1896 году, в начале правления Николая последнего. Гимназисток одели в коричневые шерстяные платья, поверх которых повязывался фартук: черный — по будним дням, и белый — по праздничным. (Что-то слышится родное). У разных гимназий оттенки коричневого варьировались, некоторые ученицы приходили на занятия в платьях в клеточку.

В 1940-х году сталинский режим слизал всю эту моду на единообразие у царской России. Еще в 1943-ом вместо петлиц, вернул военным погоны, что до сих пор ассоциировались с белогвардейцами. А в 1949-ом под копирку царизма переодел школьников.

Уже в 1962 году Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, глава Советского государства, сменил детворе полувоенные гимнастерки на вполне гражданской наружности костюмы. В 1970-х школьная форма разделила страну. У парней с Москвы она была синего цвета, с накладными карманами, легкий намек на джинсовый костюм. Выглядел довольно модно. У меня в классе 6 такой был. Но в киевских школах, гласно или негласно носить его запрещалось. Нам предназначался тёмно-коричневая роба. Ход в ней можно было бы легко слиться со своими сверстниками начала XX века.

У девочек все без изменений. Коричневое платья — черный или по праздникам белый фартук.

Даже минимальные эксперименты с фасоном карались по всей строгости и с вынесением мозга родителям. Серьги в ушах девочек рассматривались как вызов общественному строю. Не везде. Но в моей киевской средней школе № 28 так точно. Даже ношение кофты поверх школьного костюма выбивало из равновесия особо строгих завучей и директоров школ. Я это помню.

Зачем в 1996 году Леонид Кучма решил дать всему этому николаевскому режиму вторую-третью жизнь, с его «визначити терміни запровадження шкільної форми, передбачивши її обов’язковість для учнів середніх закладів освіти всіх типів», мне не ясно. Но в июне пришел Владимир Зеленский и всех раздел. В хорошем смысле этого слова.

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мире с Иваном Яковиной — ежедневно

Сегодня в Украине с Андреем Смирновым — ежедневно

Момент в истории с Александром Пасховером — по понедельникам

Кинопоиск с Фоззи — по четвергам

Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой — по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым — по воскресеньям

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

