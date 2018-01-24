Турция поднесла спичку к бочке с бензином

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Турция в минувшие выходные начала широкомасштабную наземную операцию против курдов в северо-западном сирийском регионе Африн

В том, что наступление рано или поздно начнется, никто особенно не сомневался. Анкара несколько недель стягивала к границе свои войска, а потом начала бомбить регион с воздуха и обстреливать его артиллерией.

Однако появление еще одного фронта в сирийской гражданской войне все равно вызвало крайне противоречивые комментарии с разных сторон. Дело в том, что в этом раунде противостояния все выступают против всех и все всех ненавидят. Турция лишь поднесла спичку к этой бочке с бензином.

В Африне – самом западном из трех курдских районов Сирии – живет примерно миллион человек. Всю гражданскую войну этот регион был относительно спокойным. В начале войны сирийское правительство, понимая, что не сумеет удержать Африн, раздало его жителям горы оружия. Расчет был на то, что они самостоятельно будут отбиваться от повстанцев-суннитов, окопавшихся южнее – в провинции Идлиб.

Так, в общем, и произошло. Местные курды стали ситуативными союзниками правительства. Они никого не пускали к себе, держали границу с Турцией на замке, но и сами никуда не наступали. Они отсиживались в своем регионе, как в крепости, укрепляли его оборону и создавали некое подобие государственных институтов.

На выходе у них получилось довольно либеральное по ближневосточным меркам квазигосударство с хорошо обученной армией в 10-15 тысяч человек и какой-никакой экономикой.

Довольно успешный опыт курдского государственного строительства прямо на границе с Турцией все это время страшно злил Анкару. Реджепу Тайипу Эрдогану меньше всего нужно успешное курдское образование, которое могло бы стать примером для его собственных, турецких курдов.

Что-то мне подсказывает, что эта авантюра очень плохо закончится для турецкого президента

Аналогичные чувства к Африну испытывал и сирийский диктатор Башар Асад. Да, ему нужны были союзники-курды, когда дела у его собственной армии шли совсем плохо. Но сейчас, когда он наступает, концепция изменилась. Теперь Дамаск подозревает курдов в сепаратизме, и не скрывает намерения ликвидировать их автономию после завершения войны. При этом турецкое наступление Дамаск называет нарушением международного права и требует прекратить его. Турецкая оккупация сирийской территории в планы Асада не входит. Россия и Иран в этом смысле, в общем, поддерживают сирийского диктатора.

Интереснее всех в этом смысле позиция США. Американцы уже давно поняли, что курды – это единственная группа в Сирии, на которую можно положиться. Вашингтон годами помогал им, снабжал оружием, деньгами, разведданными и даже ударами с воздуха по врагам курдов. Теперь же врагами курдов оказалась Турция – страна, которая входит в НАТО, на территории которой размещены американские войска. В такой ситуации бомбить турецкие танки как-то не очень.

США попытались дистанцироваться от ситуации в Африне, заявив, что именно этим курдам никогда не помогали, а помогали другим, живущим восточнее. Но сами курды считают иначе. Они себя не делят на "восточных" и "западных". Турецкую операцию они считают наступлением на всех сирийских курдов.

Сейчас обученная и вооруженная американцами 30-тысячная курдская армия мается без дела в долине реки Евфрат – ИГИЛ разбит, заняться им нечем. Если Турция не прекратит свое наступление на Африн, они запросто могут ударить по ней в каком-то другом месте.

Для Вашингтона это был бы просто кошмарный сценарий. Прямое боевое столкновение двух союзников – это совсем не то, о чем мечтает Дональд Трамп. Поэтому сейчас американские дипломаты буквально умоляют Эрдогана остановить свое наступление.

Тот, однако, и не собирается отступать. По словам турецкого президента, "террористы должны быть задушены в зародыше". Эрдоган уже пообещал, что его война против курдов будет маленькой и победоносной. Однако тут могут возникнуть непредвиденные сложности. Первые дни наступления показали, что курды Африна довольно просто отбивают турецкие атаки и даже переходят в контрнаступление. Они сами начали обстреливать ракетами турецкие города, неприятно удивив командование турецкой армии. Ни быстро, ни победоносно пока не получается.

В результате сейчас на северо-западе Сирии появился очередной очаг напряженности. Эрдоган сломал статус-кво и пошел в наступление, игнорируя мнение Дамаска, Тегерана, Вашингтона и Москвы. К лагерю противников его военной операции скоро могут присоединиться и европейцы. Если из Сирии в Германию от войны побежит очередной миллион беженцев, Ангела Меркель и другие лидеры Евросоюза будут очень недовольны.

Но пока же нам остается лишь наблюдать за тем, как разворачиваются боевые действия в Африне и дипломатические танцы вокруг него. И что-то мне подсказывает, что эта авантюра очень плохо закончится для турецкого президента. В этот раз он попытался откусить намного больше, чем может проглотить.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины:

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