Независимость Каталонии. Что происходит в Испании

Каталония, о которой в последнее время все как будто подзабыли, жила довольно бурной жизнью

Испанские власти посадили и изгнали из страны несколько каталонских активистов и политиков, которые могли бы претендовать на пост главы правительства.

Таким образом Мадрид целенаправленно мешал сторонникам независимости избрать правительство. Суть этих действий была очень простой: пока в Барселоне нет своего легитимного правительства, всеми процессами там управляют королевские власти из Мадрида.

Чем дольше длится такое положение, тем больше у испанцев времени на то, чтобы поменять Каталонию под себя. Ну, например, снизить роль каталонского языка в общественной жизни в пользу испанского.

Тем не менее, каталонцы, несмотря на испанские репрессии, сумели сохранить большинство в своем парламенте. А 14 мая, спустя 199 дней после парламентских выборов, они сумели все-таки проголосовать за премьер-министра. Им стал известный каталонский писатель, издатель и адвокат, депутат местного парламента и ярый сторонник независимости – Ким Торра.

Ничего не напоминает? И такие настроения для Испании – не исключение, а правило

О его отношении к метрополии можно судить лишь по одному его известному высказыванию: "Слово "стыд" испанцы давно вычеркнули из своего словаря. Они умеют только воровать"

Этот человек настолько ненавидит испанское владычество, что публично ограничил свою собственную власть в пользу Карлеса Пучдемона. Это бывший глава каталонского правительства, который в Испании считается преступником, бунтовщиком, предателем Короны и сепаратистом. Из-за всего этого он находится в вынужденном изгнании.

Так вот: Ким Торра хочет стать лишь формальным проводником решений, которые будет принимать реальный руководитель – Пучдемон. Эдаким зиц-председателем Каталонии, если угодно. Цель этого решения тоже вполне понятна: как можно больнее пнуть Испанию.

Каталонский народ такие действия, в общем, поддерживает: сторонников полной независимости сейчас 48 % населения, противников – всего 40 %. К Испании, которая ведет себя все более жестоко, отношение постоянно ухудшается.

За пределами Каталонии многие, кстати, не очень понимают, почему те так сильно хотят отделиться от Испании. Причина, в общем, та же, что и в отношениях Украина-Россия.

Испанцы считают каталонцев одновременно братским и выдуманным народом. Типа, это испанцы, которых кто-то надоумил, что они другие. В Мадриде заявляют, что очень любят каталонцев, но если те только подумают о свободе, то обязательно получат по зубам.

Характерный эпизод недавно произошел в эфире испанского общенационального радио. Новый глава каталонского правительства на днях сказал, что сейчас Испания не может просто взять и разбомбить Каталонию, как это было во времена Гражданской войны, например.

Основатель и ведущий испанской радиостанции Федерико Лосантос натурально психанул, услышав эти слова. Дальше будет его цитата: "Как это – мы не сможем вас разбомбить? Конечно же, мы сможем вас разбомбить! У нас есть 70 тысяч полицейских, 90 тысяч гражданской гвардии и 50 тысяч отлично вооруженных солдат, которые могут захватить Барселону, Каталонию, твой дом и твой кабинет за 5 минут, макака!".

Ничего не напоминает? И такие настроения для Испании – это не исключение, а правило. Даже самые либеральные испанские газеты и телестанции превращаются в агрессивных милитаристов, когда речь заходит о Каталонии.

Собственно, именно поэтому большинство жителей Каталонии и хотят отпилиться от королевства. Они не хотят жить с соседями, которые отказывают им в праве быть народом, в праве на собственную историю и культуру, причем еще и угрожают разбомбить и захватить Барселону. Как-то это неприятно, знаете ли.

С новым премьер-министром, который просто светится от чистой ненависти к испанскому управлению, борьба за независимость Каталонии снова будет продолжена с новой силой. Остановить ее может либо превращение Испании в диктатуру и военная оккупация Каталонии, либо предоставление ей того, чего она хочет – независимости. Других вариантов я лично пока не вижу.

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