Встретится ли Зеленский с Маском? Сегодня, 18:21 547 Цей матеріал також доступний українською

Сегодня в Кремниевой долине вместе с несколькими успешными украинскими стартапами с интересом посмотрели выступление президента на iForum

Владимир Зеленский рассказал о своем видении инновационной Украины.

А мы просматривали, планируя следующую конференцию по вопросам Украины в Стэнфорде и Кремниевой долине в 2020 году. Мы очень вдохновились суперуспешной первой конференцией, особенно выступлениями на панели «Технологии и инновации: развивайте ваш бизнес с Украиной», которую провели менее двух недель назад.

Что ожидают услышать от президента?

Прежде всего, его видение инновационного развития Украины. А именно идеи, логической конструкции образа желаемого будущего для нашего государства. И образ этот должен быть на 5 лет его президентства, а желательно и на 10 или даже 20 последующих.

Это же, надеюсь, не образ?

Как Зеленский понимает состояние развития инноваций и технологий сейчас? Какие неотложные и стратегические шаги он может сделать в пределах своей компетенции? Чего ожидает от бизнеса, ассоциаций, общественного сектора? Какие нужны данные, консультации или инициатива? Формат будущей системной работы с бизнесом?

Из 18 минут выступления перед ИТ-бизнесом 12 было посвящено изобретению печатного пресса, разработке Массачусетского технологического института, примерам роботизации, а также диджитализации Африки, статистике по эффективности внедрения технологий на экономику, а также обвинения предшественников. Цифровые документы, реестры на блокчейн, комната как в Apple, которую надо сделать вместе, возобновляемая энергетика и инфраструктура для электромобилей и беспилотников.

Дважды было слыно английское f*uck и часто «бла-бла-бла». Это исходя из мнения о том, что все в ИТ-секторе используют бранные слова, или чтобы показать свое отличное владение английским?

И вот на 15 минуте дошли до нашего видения — «страна в смартфоне». А еще президент начинает инициативу «Лифт». Возможно, это и интересные проекты. Но, к сожалению, за те 3 последние минуты мне так и не удалось понять, о чем идет речь. И это же, надеюсь, не образ?

Сама презентация и картинки были довольно неплохими. И, возможно, команде президента все же стоит ему рассказать, что украинский IT-сектор — не «фишечка», а мегауспешная отрасль украинской экономики. И что Украина — не Африка.

Украинский IT-бизнес — это успешные 4000 компаний, где 80% приходится на малый и средний бизнес, а также 160 000 высококвалифицированных инженеров.

Этот третий по объемам экспортный сектор с валютной выручкой почти 2 млрд долларов, генерирующий 3,4% украинского ВВП, является лидером в ИТ-аутосорсинге в Европе.

Google, Oracle, Microsoft, Intel, Cisco, Netcracker — украинские компании работают с мировыми лидерами.

И это также более 100 R&D центров международных технологических компаний. Более 2000 стартапов — от программного обеспечения для бизнеса до искусственного интеллекта. Это два юникорна — Bitfury и GitLab. А еще Allset, Augmented Pixels, Depositphotos, Grammarly, Invisible. Io, MacPaw, People. Ai, Petcube, Readdle и многие другие.

А что делают чиновники, кроме того, что учатся произносить слово «диджитализация»?

Советую почитать «Экспортную стратегию Украины на 5 лет», а заодно такую же стратегию для ИТ-сектора — документы, которые разрабатывались совместно с бизнесом, по международной методологии и при участии международных экспертов. Если бы команда президента с ними как минимум ознакомилась, то имела бы понимание статус-кво и аудитории, перед которой выступала. А еще увидела бы проблемы отрасли, потенциальные пути их решения, и что для этого уже сделало правительство.

Если бы команда президента ознакомилась с правительственными наработками, то открыла бы для себя много интересного — от торговых миссий, учебных курсов и выставок до инвестиционных и экспортных конференций.

Так где Маск? Жаль, но с такими подходами и выступлениями, кажется, что вы, президент, не будете иметь даже встречи с Маском — разве что экскурсию по заводу «Tesla». А о том, чтобы начать с ним переговоры по производству «Tesla», или как вы там сказали — «может договоримся» о его назначении министром — не стоит и думать.

Поэтому здесь, как и в случае с использованием цитаты Рейгана в инаугурационной речи — работайте с фактажом, работайте с бизнесом и экспертами. И не только «домашними». Анализируйте наработки, которые уже есть.

Текст опубликован с разрешения автора

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